Шахтер Донецк

«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении. Сегодня, 29 июня, чемпион Украины провел первый летний товарищеский матч.

Соперником «горняков» стал клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.«Горняки», которые играли сегодня без футболистов сборной Украины, одержали убедительную победу со счетом 4:1.

Товарищеские матчи. 29 июня.

Шахтер – Сараево – 4:1

Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67 (пен), Эгиналду, 84 - Мехмедович, 51.

Видеообзор матча