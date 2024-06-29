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29.06.2024 18:30 – FT 4 : 1
Сараево
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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 21:47 | Обновлено 29 июня 2024, 22:40
812
0

Шахтер – Сараево – 4:1. Победный старт сборов. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты товарищеского спарринга

29 июня 2024, 21:47 | Обновлено 29 июня 2024, 22:40
812
0
Шахтер – Сараево – 4:1. Победный старт сборов. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении. Сегодня, 29 июня, чемпион Украины провел первый летний товарищеский матч.

Соперником «горняков» стал клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.«Горняки», которые играли сегодня без футболистов сборной Украины, одержали убедительную победу со счетом 4:1.

Товарищеские матчи. 29 июня.

Шахтер – Сараево – 4:1

Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67 (пен), Эгиналду, 84 - Мехмедович, 51.

Видеообзор матча

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товарищеские матчи Сараево Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Даниил Сикан Дмитрий Крыськив Лассина Траоре Эгиналду
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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