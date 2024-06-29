Шахтер Донецк

Товарищеские матчи
29.06.2024 18:30 – FT 4 : 1
Украина. Премьер лига29 июня 2024, 21:47 | Обновлено 29 июня 2024, 22:40
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Шахтер – Сараево – 4:1. Победный старт сборов. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты товарищеского спарринга
29 июня 2024, 21:47 | Обновлено 29 июня 2024, 22:40
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«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении. Сегодня, 29 июня, чемпион Украины провел первый летний товарищеский матч.
Соперником «горняков» стал клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.«Горняки», которые играли сегодня без футболистов сборной Украины, одержали убедительную победу со счетом 4:1.
Товарищеские матчи. 29 июня.
Шахтер – Сараево – 4:1
Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67 (пен), Эгиналду, 84 - Мехмедович, 51.
Видеообзор матча
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