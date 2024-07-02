ПУШИЧ: «Через неделю у Шахтера появятся хорошие трансферные новости»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич оценил первый спарринг против команды Сараево (4:1), игру Винисиуса Тобиаса и Кирилла Фесюна, рассказал о сборниках и возможных трансферах.

– Мистер, «Шахтер» сыграл первый матч на сборах в Словении. Насколько вы удовлетворены командой и как прокомментируете эту игру?

– Как и каждое предсезонье, первая игра всегда интересна, чтобы увидеть, в какой форме мы находимся по возвращении из отпуска. И это действительно было очень хорошо с нашей стороны. Это касается не только результата, но и нашего стиля того, как мы играем. Очень счастлив видеть, что все здоровы. И также я заметил много хороших вещей, которые успели показать игроки.

– На этих сборах к команде присоединились Винисиус Тобиас и Кирилл Фесюн. Как вы можете охарактеризовать этих игроков?

– Как вы заметили, это очень талантливые игроки, которые дают много энергии и силы. Они уже начинают привыкать к нашим принципам. Конечно, им еще ко многому нужно будет привыкнуть, но у них уже хорошие показатели, и я уверен, что они будут быстро развиваться. Это именно то, чего я от них ожидаю. Это касается как игровых характеристик, так и физической подготовки. Особенно ценю их подход к игре – в обоих случаях.

– Когда в команду присоединятся сборники?

– Ожидаю, что они вернутся 7 июля. После этого проведем тесты и начнём предсезонку лично с ними. Для них она продлится всего четыре недели, поскольку начнется сезон и соревнования. Но они также успеют потренироваться, ведь нас в этом сезоне ожидает много сложных игр, в том числе еврокубковых. Важно, чтобы они вернулись в свежей форме, насколько это возможно, а самое главное, чтобы подходили с желанием и энтузиазмом к каждой игре.

– Даниил Сикан сказал, что вы помогли, чтобы нескольких игроков «Шахтера» отпустили в олимпийскую сборную Украины. Почему было принято такое решение?

– Прежде замечу, что мы не обязаны этого делать согласно международным правилам футбола. Но если мы посмотрим на ситуацию в целом, то сборная Украины впервые в истории примет участие в Олимпиаде. И мы видим, что происходит вокруг этой ситуации, поэтому для нас важно максимально лояльно и с пониманием подойти к этому вопросу. Как я говорил, для меня это не очень хорошо как для тренера, ведь я хочу привлекать как можно больше игроков, но я понимаю, что это тоже часть футбола, и это очень важно сейчас для Украины. Поэтому желаю сборной Украины максимально продуктивных выступлений на этих Олимпийских играх, чтобы игроки смогли представить государство как можно лучше. Это очень важно для страны.

– Какой план у команды на сборы и какие цели вы ставите перед игроками?

– Сейчас идет первая неделя с большим количеством молодых игроков, которых мы можем увидеть и проанализировать в этот период: как они тренируются, как ведут себя на футбольном поле, это касается и физической готовности. Также ждем возвращения всех игроков, чтобы сформировать полное видение команды и нашей игры. И хотя некоторые поедут на Олимпиаду, но мы сможем увидеть всех. Предсезонная подготовка, конечно, больше не о результатах, хотя и они важны, а о том, как футболисты будут выступать, с каким настроением будут подходить к игре. И для нас очень важно отследить, как именно это будет происходить с их стороны.

– Стоит ли этим летом еще ждать трансферы?

– Как я и говорил раньше, мы всегда хотим улучшаться. Это тоже часть нашей работы, и мы заняты сейчас этим. Ожидаем, что, возможно, через неделю появятся хорошие новости.