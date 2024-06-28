Шахтер Донецк

Товарищеские матчи
29.06.2024 18:30 - : -
Украина. Премьер лига28 июня 2024, 21:45 |
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Шахтер – Сараево. Первый матч на сборе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команда Пушича начала подготовку к сезону
28 июня 2024, 21:45 |
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«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении, где команда 29 июня сыграет первый контрольный матч. Соперником будет боснийский клуб «Сараево».
Игра начнется в 18:30.
Летом «Шахтера» уже успел подписать новичков Кирилла Фесюна и Алаа Грама, а также вернул из аренды Винисиуса Тобиаса.
Контрольный матч Шахтер – Сараево. Старт в 18:30
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