Шахтер Донецк

«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении, где команда 29 июня сыграет первый контрольный матч. Соперником будет боснийский клуб «Сараево».

Игра начнется в 18:30.

Летом «Шахтера» уже успел подписать новичков Кирилла Фесюна и Алаа Грама, а также вернул из аренды Винисиуса Тобиаса.

Контрольный матч Шахтер – Сараево. Старт в 18:30