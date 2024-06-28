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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 21:45 |
168
0

Шахтер – Сараево. Первый матч на сборе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команда Пушича начала подготовку к сезону

28 июня 2024, 21:45 |
168
0
Шахтер – Сараево. Первый матч на сборе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

«Шахтер» проводит тренировочный сбор перед стартом сезона в Словении, где команда 29 июня сыграет первый контрольный матч. Соперником будет боснийский клуб «Сараево».

Игра начнется в 18:30.

Летом «Шахтера» уже успел подписать новичков Кирилла Фесюна и Алаа Грама, а также вернул из аренды Винисиуса Тобиаса.

Контрольный матч Шахтер – Сараево. Старт в 18:30

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Шахтер Донецк Сараево учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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