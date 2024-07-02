Словения отличилась уникальным достижением Euro-2024
Словенцы в игровое время все четыре матча завершили вничью
Сборная Словении на Euro-2024 в игровое время все четыре из проведенных матчей завершила вничью. Тем самым словенцы повторили рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, принадлежащий Португалии и Испании. Правда, португальцы показали свой результат на ЧЕ-2016 в 7 играх, а испанцы на ЧЕ-2020 – в 6.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Команды, сделавшие наибольшее количество ничьих на одном Euro
|
Ничьи
|
Сборная
|
ЧЕ
|
Соперники
|
4
|
Португалия
|
2016
|
Исландия (1:1), Австрия (0:0), Венгрия (3:3), Польша (1:1)
|
4
|
Испания
|
2020
|
Швеция (0:0), Польша (1:1), Швейцария (1:1), Италия (1:1)
|
4
|
Словения
|
2024
|
Дания (1:1), Сербия (1:1), Англия (0:0), Португалия (0:0)
|
3
|
Италия
|
1980
|
Испания (0:0), Бельгия (0:0), Чехословакия (1:1)
|
3
|
Испания
|
1984
|
Румыния (1:1), Португалия (1:1), Дания (1:1)
|
3
|
Испания
|
1996
|
Болгария (1:1), Франция (1:1), Англия (0:0)
|
3
|
Франция
|
1996
|
Испания (1:1), Нидерланды (0:0), Чехия (0:0)
|
3
|
Англия
|
1996
|
Швейцария (1:1), Испания (0:0), Германия (1:1)
|
3
|
Швеция
|
2004
|
Италия (1:1), Дания (2:2), Нидерланды (0:0)
|
3
|
Италия
|
2012
|
Испания (1:1), Хорватия (1:1), Англия (0:0)
|
3
|
Швейцария
|
2016
|
Румыния (1:1), Франция (0:0), Польша (1:1)
|
3
|
Польша
|
2016
|
Германия (0:0), Швейцария (1:1), Португалия (1:1)
|
3
|
Франция
|
2020
|
Венгрия (1:1), Португалия (2:2), Швейцария (3:3)
|
3
|
Швейцария
|
2020
|
Уэльс (1:1), Франция (3:3), Испания (1:1)
|
3
|
Дания
|
2024
|
Словения (1:1), Англия (1:1), Сербия (0:0)
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