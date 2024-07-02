Словения отличилась уникальным достижением Euro-2024

Сборная Словении на Euro-2024 в игровое время все четыре из проведенных матчей завершила вничью. Тем самым словенцы повторили рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, принадлежащий Португалии и Испании. Правда, португальцы показали свой результат на ЧЕ-2016 в 7 играх, а испанцы на ЧЕ-2020 – в 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, сделавшие наибольшее количество ничьих на одном Euro