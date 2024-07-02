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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 14:41 | Обновлено 02 июля 2024, 14:56
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0

Словения отличилась уникальным достижением Euro-2024

Словенцы в игровое время все четыре матча завершили вничью

02 июля 2024, 14:41 | Обновлено 02 июля 2024, 14:56
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0
Словения отличилась уникальным достижением Euro-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Словении на Euro-2024 в игровое время все четыре из проведенных матчей завершила вничью. Тем самым словенцы повторили рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, принадлежащий Португалии и Испании. Правда, португальцы показали свой результат на ЧЕ-2016 в 7 играх, а испанцы на ЧЕ-2020 – в 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, сделавшие наибольшее количество ничьих на одном Euro

Ничьи

Сборная

ЧЕ

Соперники

4

Португалия

2016

Исландия (1:1), Австрия (0:0), Венгрия (3:3), Польша (1:1)

4

Испания

2020

Швеция (0:0), Польша (1:1), Швейцария (1:1), Италия (1:1)

4

Словения

2024

Дания (1:1), Сербия (1:1), Англия (0:0), Португалия (0:0)

3

Италия

1980

Испания (0:0), Бельгия (0:0), Чехословакия (1:1)

3

Испания

1984

Румыния (1:1), Португалия (1:1), Дания (1:1)

3

Испания

1996

Болгария (1:1), Франция (1:1), Англия (0:0)

3

Франция

1996

Испания (1:1), Нидерланды (0:0), Чехия (0:0)

3

Англия

1996

Швейцария (1:1), Испания (0:0), Германия (1:1)

3

Швеция

2004

Италия (1:1), Дания (2:2), Нидерланды (0:0)

3

Италия

2012

Испания (1:1), Хорватия (1:1), Англия (0:0)

3

Швейцария

2016

Румыния (1:1), Франция (0:0), Польша (1:1)

3

Польша

2016

Германия (0:0), Швейцария (1:1), Португалия (1:1)

3

Франция

2020

Венгрия (1:1), Португалия (2:2), Швейцария (3:3)

3

Швейцария

2020

Уэльс (1:1), Франция (3:3), Испания (1:1)

3

Дания

2024

Словения (1:1), Англия (1:1), Сербия (0:0)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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