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02 июля 2024, 15:59 | Обновлено 02 июля 2024, 16:04
388
0

Ворскла согласилась отправить двух игроков в сборную U-23 на Олимпиаду

Евгений Павлюк и Илья Крупский смогут принять участие в Олимпийских играх

02 июля 2024, 15:59 | Обновлено 02 июля 2024, 16:04
388
0
Ворскла согласилась отправить двух игроков в сборную U-23 на Олимпиаду
УАФ. Евгений Павлюк, Игорь Краснопир, Илья Крупский

Полтавская Ворскла согласилась отправить двух игроков в сборную Украины U-23 для участия в Олимпиаде-2024 во Франции.

Полтавский клуб удовлетворил главного тренера олимпийской сборной Руслана Ротаня и решил отправить на Игры-2024 двух ключевых футболистов.

Принять участие в ОИ-2024 смогут фланговый защитник Илья Крупский и универсал Евгений Павлюк, выступающий в амплуа центрбека и опорного полузащитника.

Также сообщалось, что луганская Заря отпустит защитника Арсения Батагова для участия в Олимпиаде-2024 в составе сборной U-23.

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 ТаТоТаке сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ворскла Полтава Евгений Павлюк Илья Крупский
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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