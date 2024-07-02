Ворскла согласилась отправить двух игроков в сборную U-23 на Олимпиаду
Евгений Павлюк и Илья Крупский смогут принять участие в Олимпийских играх
Полтавская Ворскла согласилась отправить двух игроков в сборную Украины U-23 для участия в Олимпиаде-2024 во Франции.
Полтавский клуб удовлетворил главного тренера олимпийской сборной Руслана Ротаня и решил отправить на Игры-2024 двух ключевых футболистов.
Принять участие в ОИ-2024 смогут фланговый защитник Илья Крупский и универсал Евгений Павлюк, выступающий в амплуа центрбека и опорного полузащитника.
Также сообщалось, что луганская Заря отпустит защитника Арсения Батагова для участия в Олимпиаде-2024 в составе сборной U-23.
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