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02 июля 2024, 01:15 | Обновлено 02 июля 2024, 01:31
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

02 июля 2024, 01:15 | Обновлено 02 июля 2024, 01:31
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Румыния – Нидерланды

Ggbet 9.25 – 4.80 – 1.41

22:00 Австрия – Турция

Ggbet 2.00 – 3.30 – 4.50

ТЕННИС

19:30 Магда Линетт – Элина Свитолина

Ggbet 3.02 – 1.42

КИБЕРСПОРТ

19:00 UNITY – eSuba

Ggbet 1.33 – 3.05

20:00 OGC Sigma Esports

Ggbet 7.10 – 1.07

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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