СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля

Во вторник, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Румыния – Нидерланды

9.25 – 4.80 – 1.41

22:00 Австрия – Турция

2.00 – 3.30 – 4.50

ТЕННИС

19:30 Магда Линетт – Элина Свитолина

3.02 – 1.42

КИБЕРСПОРТ

19:00 UNITY – eSuba

1.33 – 3.05

20:00 OGC Sigma Esports

7.10 – 1.07