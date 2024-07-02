Другие новости02 июля 2024, 01:15 | Обновлено 02 июля 2024, 01:31
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
02 июля 2024, 01:15 | Обновлено 02 июля 2024, 01:31
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Во вторник, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Румыния – Нидерланды
22:00 Австрия – Турция
ТЕННИС
19:30 Магда Линетт – Элина Свитолина
КИБЕРСПОРТ
19:00 UNITY – eSuba
20:00 OGC Sigma Esports
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