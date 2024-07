Макгрегор поставил крупную сумму на победу Аргентины на Копа Америка-2024

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор поставил 365 000 долларов на победу Аргентины на ныне идущем Копа Америка-2024.



Коэффициент на победу «бело-синих» в Южноамериканском первенстве равен 2,73. Соответственно, в случае победы ирландец получит чистыми 638 750 долларов.



«Чемпионы мира намерены последовать примеру Макгрегора и стать двукратными чемпионами Кубка Америки. Оригинальный двукратный чемпион поддерживает вас», – написал в своём Twitter–аккаунте Конор.



Аргентина уже вышла в 1/4 Копа Америка-2024, где сыграет против Эквадора.

The World Cup Champs, @Argentina aim to follow in The Mac’s footsteps by becoming The Champ Champs by lifting The Copa América trophy. The OG Champ Champ is behind you! @Duelbits pic.twitter.com/SNPEbatUzO