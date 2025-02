ФОТО. Дети Лионеля Месси установили уникальный рекорд в футболе. Невероятно

В соцсетях набирает популярности история, согласно которой дети нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси показали свой класс на одном из детских турниров.

«Все три сына Лионеля Месси – Тьяго, Чиро и Матео – выиграли чемпионат со своими командами академии «Интер Майами» на недавнем турнире 🏆. Победы у них в крови 🔥», – пишет издание ESPN FC.

Счастливые обладатели трофеев сфотографировали вместе с папой и мамой – фото вышло по-настоящему эпичным.

«Дом великих футболистов», – отметил один из футбольных фанатов под публикацией.

Напомним, что все дети Месси играют за детские команды «Интер Майами»: Тьяго 12 лет, Матео 9 лет, Чиро 6 лет.

