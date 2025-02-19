ФОТО. Дети Лионеля Месси установили уникальный рекорд в футболе. Невероятно
И не вспомнишь подобного
В соцсетях набирает популярности история, согласно которой дети нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси показали свой класс на одном из детских турниров.
«Все три сына Лионеля Месси – Тьяго, Чиро и Матео – выиграли чемпионат со своими командами академии «Интер Майами» на недавнем турнире 🏆. Победы у них в крови 🔥», – пишет издание ESPN FC.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Счастливые обладатели трофеев сфотографировали вместе с папой и мамой – фото вышло по-настоящему эпичным.
«Дом великих футболистов», – отметил один из футбольных фанатов под публикацией.
Напомним, что все дети Месси играют за детские команды «Интер Майами»: Тьяго 12 лет, Матео 9 лет, Чиро 6 лет.
All three of Lionel Messi's sons, Thiago, Ciro, and Mateo, won the championship with their Inter Miami academy teams at their recent tournament 🏆— ESPN FC (@ESPNFC) February 18, 2025
Winning runs in the family 🔥
(via antonelaroccuzzo/IG) pic.twitter.com/hyOnRx79gz
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