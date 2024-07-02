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  4. Виновата пресса? Кучер назвал одну из причин провала Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 13:18 |
691
2

Виновата пресса? Кучер назвал одну из причин провала Украины на Евро-2024

Бывший защитник сборной поделился впечатлениями от выступления сине-желтых на чемпионате Европы

02 июля 2024, 13:18 |
691
2
Виновата пресса? Кучер назвал одну из причин провала Украины на Евро-2024
СК Днепр-1. Александр Кучер

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер поделился впечатлениями от выступления «сине-желтых» на Евро-2024:

«Разочаровало ли меня выступление сборной Украины на Евро? Есть осадок, конечно, мы верили в них. Я говорил еще перед самым чемпионатом Европы, что надо, чтобы пресса оказывала давление на игроков, давала информацию, что румыны умеют играть в футбол, чтобы они знали и понимали, что это не будет проходная игра. Все до игры писали, что наши румын легко победят.

Много таких случаев было. На Евро-2016 все кричали, что из группы выйдем, но немцам проиграли, хорошо играли, а потом говорили, что у ирландцев выиграем, выйдем из группы, там попали, потом там. Пресса должна писать, что они умеют играть. У нас футболисты играют в зарубежных клубах, а мы думаем, что мы уже выиграли. Но я же говорю, что все решает футбольное поле».

Ранее стала известна сумма бонуса, которую задолжал «Днепр-1» Александру Кучеру.

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Александр Кучер сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Вербинський Источник: NV.ua
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Комментарии 2
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axylinam
Кучер не говорит, а бредит, наших звездунов интересуют только  бабосы и фоточки с роскошных курортов  повыставлять, а то что они представляют страну в тяжёлое время им наплевать, грубо говоря не рвут жопу на футбольном поле, нет спортивной злости, а пресса тут абсолютно не причём
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0
Максим Колісник
Ну ні, при чому тут преса? У них є професійний тренер і вони професійні гравці. Наша команда була єдина яка вийшла в першому матчі євро з настроєм спокійно розкатати на класі, за що і заслужено поплатилась
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0
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