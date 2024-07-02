Виновата пресса? Кучер назвал одну из причин провала Украины на Евро-2024

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер поделился впечатлениями от выступления «сине-желтых» на Евро-2024:

«Разочаровало ли меня выступление сборной Украины на Евро? Есть осадок, конечно, мы верили в них. Я говорил еще перед самым чемпионатом Европы, что надо, чтобы пресса оказывала давление на игроков, давала информацию, что румыны умеют играть в футбол, чтобы они знали и понимали, что это не будет проходная игра. Все до игры писали, что наши румын легко победят.

Много таких случаев было. На Евро-2016 все кричали, что из группы выйдем, но немцам проиграли, хорошо играли, а потом говорили, что у ирландцев выиграем, выйдем из группы, там попали, потом там. Пресса должна писать, что они умеют играть. У нас футболисты играют в зарубежных клубах, а мы думаем, что мы уже выиграли. Но я же говорю, что все решает футбольное поле».

Ранее стала известна сумма бонуса, которую задолжал «Днепр-1» Александру Кучеру.