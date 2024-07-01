ВИДЕО. Пьяный Балотелли валялся на улицах Неаполя

Ви сети появилось видео, главным «героем» которого стал скандальный экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли. Его заметили в состоянии сильного алкогольного опьянения на улицах Неаполя.

33-летний форвард испытывал проблемы с тем, чтобы держаться на ногах, и валялся на асфальте посреди дороги.

Сообщается, что видео было снято в ночь с 29 на 30 июня, после вылета сборной Италии с чемпионата Европы (поражение 0:2 от Швейцарии).

Напомним, с сегодняшнего дня Балотелли является свободным агентом, его контракт с «Адана Демирспором» истек.