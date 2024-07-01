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  4. ВИДЕО. Пьяный Балотелли валялся на улицах Неаполя
Италия
01 июля 2024, 20:51 |
3240
7

ВИДЕО. Пьяный Балотелли валялся на улицах Неаполя

Скандальный форвард перебрал с алкоголем

01 июля 2024, 20:51 |
3240
7
ВИДЕО. Пьяный Балотелли валялся на улицах Неаполя
etty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Ви сети появилось видео, главным «героем» которого стал скандальный экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли. Его заметили в состоянии сильного алкогольного опьянения на улицах Неаполя.

33-летний форвард испытывал проблемы с тем, чтобы держаться на ногах, и валялся на асфальте посреди дороги.

Сообщается, что видео было снято в ночь с 29 на 30 июня, после вылета сборной Италии с чемпионата Европы (поражение 0:2 от Швейцарии).

Напомним, с сегодняшнего дня Балотелли является свободным агентом, его контракт с «Адана Демирспором» истек.

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Марио Балотелли видео алкоголь
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 7
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Keen Vision
Не видно, що він пʼяний, наприкінці відео встав і побіг спокійно.
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+2
monomoto13
бувае
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+1
Saar
А я пам'ятаю його дубль у ворота збірної Німеччини....
Ответить
0
Sergey Romanchik
Это просто прикол был...Он в конце спринт дал.. Бухой так не побежит
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Jaime_Lannister
"Одного разу я сказав Роналду: я краще граю за тебе в футбол" (один чорношкірий італійський алкаш).
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-2
dimando560
Італійський міля
Ответить
-3
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