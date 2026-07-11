Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Я не вижу сегодня в Италии игроков, которые сильнее меня»
В итальянском футболе назрел кризис
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли высказался о нынешнем уровне итальянского футбола.
«Если говорить исключительно о футбольных качествах, то я и сегодня не вижу в Италии игроков, сильнее меня. Конечно, футбол изменился: теперь в нём больше бега и физической борьбы, а техники стало чуть меньше. Для современного футбола другие игроки подходят лучше, чем я», – сказал футболист.
За свою карьеру Балотелли играл за ряд известных клубов, в частности «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль». Сейчас итальянец выступает в составе саудовского «Аль-Иттифака».
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