Клуб итальянской Серии А подписал талантливого украинского голкипера

Украинский голкипер Владислав Чех определился с клубом, в котором продолжит карьеру, и договорился о сотрудничестве с итальянской «Монцой». Об этом сообщило ТаТоТаке.

Талантливый 16-летний футболист подписал контракт на три года с командой, которая по итогам прошлого сезона победила в плей-офф Серии B и завоевала путевку в элитный дивизион.

Чех давно живет в Италии вместе с мамой-украинкой. В детском возрасте вратарь находился в системе «Ювентуса», а затем «Торино», где ему не предоставляли игровой практики из-за небольшого роста – 180 см.

Последние полгода талантливый украинец выступал за «Новару», где играл за команду на год старше (U17) и за сезон вырос на 15 сантиметров.

Летом Чехом интересовались «Эмполи», «Сампдория», «Палермо» и «Торино», который хотел вернуть игрока к себе. Однако сам футболист выбрал «Монцу», предложившую более интересный проект для его роста.