Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Чемпионат Италии
Монца
29.05.2026 21:00 – FT 0 : 2
Катандзаро
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 мая 2026, 23:12 | Обновлено 29 мая 2026, 23:15
1773
0

Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон

Несмотря на поражение, Монца по сумме выиграла плей-офф против Катандзаро

29 мая 2026, 23:12 | Обновлено 29 мая 2026, 23:15
1773
0
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 мая состоялся ответный матч финала плей-офф Серии B за право выступать в элитном дивизионе Италии.

Монца принимала Катандзаро на домашнем стадионе Бриантео.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого матча преимущество имела Монца, которая победила на выезде со счетом 2:0.

Однако в ответной игре команда Катандзаро совершила камбэк, забив два гола.

На 39-й минуте Феллипе Жак открыл счет, а на 78-й минуте Руджеро Фрозинини сравнял общий счет двухматчевого противостояния.

По регламенту – в случае ничьей по сумме двух матчей в Серию A выходит клуб, занявший более высокое место в сезоне Серии B. Монца финишировала на 3-й позиции, а Катандзаро занял 5-е место.

Таким образом, Монца, имеющая 113-летнюю историю, вернулась в Серию A уже через год отсутствия.

Чемпионат Италии. Серия B. Переходный плей-офф

Финал, ответный матч. 29 мая 2026

Монца – Катандзаро – 0:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Феллипе Жак, 39, Руджеро Фрозинини, 78

Монца вышла в Серию A благодаря более высокой позиции в регулярном сезоне.

Фотогалерея

По теме:
Избежали фиаско. Финалист Кубка Франции выиграл плей-офф за выживание
Хави отказался возглавить Милан ради другой команды
Не пускал в автобус. Гасперини выжил из Ромы еще и спортивного директора
Серия A Монца чемпионат Италии по футболу Серия B Катандзаро переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 29 мая 2026, 13:17 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29 мая 2026, 08:04 30
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс

Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»

Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 29.05.2026, 19:10
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 29.05.2026, 21:45
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29.05.2026, 07:22
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 38
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 8
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем