Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон

Вечером 29 мая состоялся ответный матч финала плей-офф Серии B за право выступать в элитном дивизионе Италии.

Монца принимала Катандзаро на домашнем стадионе Бриантео.

После первого матча преимущество имела Монца, которая победила на выезде со счетом 2:0.

Однако в ответной игре команда Катандзаро совершила камбэк, забив два гола.

На 39-й минуте Феллипе Жак открыл счет, а на 78-й минуте Руджеро Фрозинини сравнял общий счет двухматчевого противостояния.

По регламенту – в случае ничьей по сумме двух матчей в Серию A выходит клуб, занявший более высокое место в сезоне Серии B. Монца финишировала на 3-й позиции, а Катандзаро занял 5-е место.

Таким образом, Монца, имеющая 113-летнюю историю, вернулась в Серию A уже через год отсутствия.

Чемпионат Италии. Серия B. Переходный плей-офф

Финал, ответный матч. 29 мая 2026

Монца – Катандзаро – 0:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Феллипе Жак, 39, Руджеро Фрозинини, 78

