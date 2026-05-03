ВИДЕО. Как Костюк шампанское открывала после финала супертурнира в Мадриде
Приятные моменты с церемонии награждения после победы над Андреевой в финале
2 мая украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), завоевав крупнейший трофей в карьере.
В финале тысячника в испанской столице украинка в двух сетах переиграла Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5, одержав вторую победу над россиянкой в двух очных противостояниях – на старте 2026 года Марта справилась с Миррой в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.
После завершения финала состоялась церемония награждения. Марта получила трофей турнира и бутылку шампанского. Костюк открыла ее прямо на корте и сделала пару глотков.
Следующим турниром Марты, как ожидается, будет тысячник в Риме. На пресс-конференции Костюк также упомянула Страсбург, который пройдет за неделю до Ролан Гаррос. Кульминацией грунтового сезона будет Открытый чемпионат Франции.
Marta Kostyuk trying to open up the champagne after winning the title in Madrid— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026
pic.twitter.com/VXZUeTttiL
ФОТО. Костюк открывает шампанское после выигранного трофея в Мадриде
