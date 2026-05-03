2 мая украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), завоевав крупнейший трофей в карьере.

В финале тысячника в испанской столице украинка в двух сетах переиграла Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5, одержав вторую победу над россиянкой в двух очных противостояниях – на старте 2026 года Марта справилась с Миррой в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.

После завершения финала состоялась церемония награждения. Марта получила трофей турнира и бутылку шампанского. Костюк открыла ее прямо на корте и сделала пару глотков.

Следующим турниром Марты, как ожидается, будет тысячник в Риме. На пресс-конференции Костюк также упомянула Страсбург, который пройдет за неделю до Ролан Гаррос. Кульминацией грунтового сезона будет Открытый чемпионат Франции.

ВИДЕО. Как Костюк шампанское открывала после финала супертурнира в Мадриде

Marta Kostyuk trying to open up the champagne after winning the title in Madrid



😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/VXZUeTttiL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026

ФОТО. Костюк открывает шампанское после выигранного трофея в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine