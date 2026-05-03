КОСТЮК: «Иметь хорошие результаты в юном возрасте было почти как проклятие»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Миррой Андреевой в финале турнира WTA 1000 в Мадриде:

– Поздравляем. Это ваш первый трофей на турнире WTA 1000. Не могли бы вы рассказать об этой неделе и о том, насколько вы гордитесь собой и своим выступлением?

– Победа здесь – это нечто невероятное. До прошлого года у меня здесь всегда были очень плохие результаты. Так что да, это очень волнительно, но я хотела насладиться этим матчем как можно больше, независимо от результата. И эту цель я достигла. А победа для меня – это просто приятный бонус.

– У Мирры были моменты во втором сете при счете 3:1. Вы рисковали или вы так играете на грунте всегда?

– Я хотела начать матч, давя на нее, и сегодня я очень хорошо подавала. Что касается второго сета, она сыграла три очень-очень хороших гейма, а я просто хотела продолжать делать то же самое, и это сработало, но, очевидно, оба сета были чрезвычайно равными. У нее были брейк-пойнты, когда я подавала на сет, а потом у нее было два сетбола. Все могло сложиться по-разному, но я очень рада, что завершила этот матч в двух сетах.

– Вы упоминали на корте, что вам понадобилось много времени, чтобы дойти до этого момента. Каким был этот путь после вашего прорыва в 15 лет и с какими трудностями вы сталкивались?

– Я попробую рассказать эту историю кратко, потому что, кажется, в начале этого года я сказала своей команде, что наконец-то чувствую, что те достижения, которые у меня были, когда мне было 15 лет, они не... как это назвать... они больше не давят на меня, потому что я много лет жила в том состоянии, когда все ожидали от меня больших результатов и побед в каждом матче, поэтому иметь такие хорошие результаты в столь юном возрасте было почти как проклятие. Это на самом деле невероятно, и я очень горжусь собой, что мне удалось достичь всего этого, когда мне было 14 и 15 лет. Безусловно, это дало мне просто свободу наслаждаться этим видом спорта и просто играть в него, и это невероятно долгое путешествие, особенно с тем путем, который я выбрала.

Я росла под руководством мамы. Никогда нелегко выйти из таких отношений, ведь мама — самый близкий человек в моей жизни, и я всегда звоню ей, когда мне нужна поддержка или когда я просто хочу с ней поговорить, и я даже провела с ней короткий тренировочный сбор перед сезоном на грунтовых кортах. Поэтому я должна поблагодарить ее за все победы, которые я одержала за последние месяцы. Я знаю много сложных историй, когда родители тренируют своих детей. Но я счастлива, что вышла из этого с другой стороны – лучшим человеком, лучшей теннисисткой. Это, безусловно, потребовало много борьбы и было много сложных моментов. И для меня почти ничего не изменилось. Сейчас я чемпионка турнира WTA 1000, но я просто хочу продолжать делать то же самое, продолжать работать и продолжать наслаждаться этим путешествием, потому что, знаете, главное – это путешествие. А не пункт назначения.

– Марта, поздравляю с победой. Вы упоминали о своем результате здесь, в Мадриде, за первые четыре турнира – всего одна победа. Что изменилось в прошлом году в плане менталитета и игры? Вы поверили, что можете здесь побеждать?

– Не знаю. Впервые мы приехали сюда два года назад, и я проиграла в первом раунде. И Сандра сказала: «Я не понимаю, почему тебе не нравится здесь играть, условия здесь очень хорошо подходят для твоей игры». А я никогда так не думала. А потом в прошлом году я получила травму перед Штутгартом и не смогла защитить свой финал, и я приехала сюда чуть раньше, еще с небольшими проблемами с мышцами живота, и, думаю, то, что я была немного травмирована, просто дало мне другой взгляд на игру здесь или на то, что я должна делать здесь, и это сработало очень хорошо.

У меня был невероятный матч в четвертьфинале в прошлом году, и в этом году получилось еще лучше. Я думаю, что не знаю точного ответа на этот вопрос.

– Здравствуйте, эта победа подняла вас с 23-го на 15-е место в рейтинге. Что для вас значит этот скачок?

– Не знаю. Я не зацикливаюсь на рейтингах. Моя цель... Даже не моя цель, но я была бы очень счастлива, если бы закончила сезон на грунте в топ-20. Я не думала о конкретном числе или чем-то подобном. Я просто хотела быть как можно стабильнее. Я до сих пор не думаю о рейтинге, потому что рейтинг – это лишь следствие того, что ты делаешь на корте. Возможно, мне достанутся немного лучшие жеребьевки, но в конце концов все игроки очень сильны, поэтому я не сосредотачиваюсь на этом. Я, как уже говорила, просто хочу продолжать работать и получать удовольствие.

– Хочу спросить, каков сейчас твой предел и как ты будешь готовиться к Риму и Ролан Гаррос?

– Ролан Гаррос будет через три недели, и я еще об этом не думала, потому что впереди еще Рим, Страсбург, много дней работы. В прошлом году я очень плохо играла в Париже. У меня был абсолютно ужасный матч, из-за которого я некоторое время была очень подавлена, а в Мадриде и Риме я хорошо выступила, так что, наверное, у меня были слишком высокие ожидания от себя. Наверное, это было одно из самых тяжелых поражений в моей карьере. Я также никогда не играю хорошо в Париже. Так что, знаете, я возвращаюсь к основам, и то, что помогло мне выиграть здесь на этой неделе, – это удовольствие от игры и готовность принимать трудности и различные вызовы, с которыми я столкнусь на этом пути. Но да, Ролан Гаррос еще очень далеко. Так что, я не знаю. Я надеюсь быть здоровой, и это все, что имеет значение.

– Ты сказала, что понадобилось много лет, чтобы дойти до этого, и теперь ты впервые выиграла здесь, в Мадриде. Хочу спросить, какой вкус у этого трофея?

– Наверное, как шампанское. Это было первое, что я попробовала после победы. Честно говоря, глядя на этот турнир в детстве и вспоминая тот год, когда он проходил на синем грунте, это было просто потрясающе, и все те люди, которые выигрывали его до меня... Я никогда не думала, что это может быть возможно. Это один из самых сильных турниров года, и все играют очень хорошо, особенно сейчас. Так что это, безусловно, приятно, но, знаете, я просто хочу насладиться этим сегодня, и все.

– Думаю, вы и ваша команда – первые, кто когда-либо держал боксеры на фотографии с трофеем. Можете ли вы объяснить, что это значит?

– У нас есть прачечная на турнирах, и иногда вещи перепутываются. Мы получаем чьи-то носки или что-то еще. Что-то всегда случается. А в прошлом году мы получили эти боксеры, на которых было написано «lucky shorts». Поэтому Сандра сказала: «Я их никому не отдам». Она их сохранила, и когда я выигрывала матчи в прошлом году, она вспоминала о них после моей победы. Это было как бы наш талисман, но это было просто стечение обстоятельств.

В этом году она не хотела брать их с собой в поездку. Они просто лежали. И перед поездкой в Руан она поехала к отцу, чтобы забрать их и привезти в Мадрид. Тогда мы просто пошутили и сказали: «Ладно, если я выиграю, мы должны сфотографироваться с этими шортами везде». Я даже сказала мужу, что он должен надеть их на фотографиях поверх брюк, но он этого не сделал, но ничего страшного.