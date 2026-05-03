Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Иметь хорошие результаты в юном возрасте было почти как проклятие»
WTA
03 мая 2026, 12:42 |
750
1

КОСТЮК: «Иметь хорошие результаты в юном возрасте было почти как проклятие»

Пресс-конференция Марты после выигранного трофея на турнире WTA 1000 в Мадриде

03 мая 2026, 12:42 |
750
1 Comments
КОСТЮК: «Иметь хорошие результаты в юном возрасте было почти как проклятие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Миррой Андреевой в финале турнира WTA 1000 в Мадриде:

– Поздравляем. Это ваш первый трофей на турнире WTA 1000. Не могли бы вы рассказать об этой неделе и о том, насколько вы гордитесь собой и своим выступлением?

– Победа здесь – это нечто невероятное. До прошлого года у меня здесь всегда были очень плохие результаты. Так что да, это очень волнительно, но я хотела насладиться этим матчем как можно больше, независимо от результата. И эту цель я достигла. А победа для меня – это просто приятный бонус.

– У Мирры были моменты во втором сете при счете 3:1. Вы рисковали или вы так играете на грунте всегда?

– Я хотела начать матч, давя на нее, и сегодня я очень хорошо подавала. Что касается второго сета, она сыграла три очень-очень хороших гейма, а я просто хотела продолжать делать то же самое, и это сработало, но, очевидно, оба сета были чрезвычайно равными. У нее были брейк-пойнты, когда я подавала на сет, а потом у нее было два сетбола. Все могло сложиться по-разному, но я очень рада, что завершила этот матч в двух сетах.

– Вы упоминали на корте, что вам понадобилось много времени, чтобы дойти до этого момента. Каким был этот путь после вашего прорыва в 15 лет и с какими трудностями вы сталкивались?

– Я попробую рассказать эту историю кратко, потому что, кажется, в начале этого года я сказала своей команде, что наконец-то чувствую, что те достижения, которые у меня были, когда мне было 15 лет, они не... как это назвать... они больше не давят на меня, потому что я много лет жила в том состоянии, когда все ожидали от меня больших результатов и побед в каждом матче, поэтому иметь такие хорошие результаты в столь юном возрасте было почти как проклятие. Это на самом деле невероятно, и я очень горжусь собой, что мне удалось достичь всего этого, когда мне было 14 и 15 лет. Безусловно, это дало мне просто свободу наслаждаться этим видом спорта и просто играть в него, и это невероятно долгое путешествие, особенно с тем путем, который я выбрала.

Я росла под руководством мамы. Никогда нелегко выйти из таких отношений, ведь мама — самый близкий человек в моей жизни, и я всегда звоню ей, когда мне нужна поддержка или когда я просто хочу с ней поговорить, и я даже провела с ней короткий тренировочный сбор перед сезоном на грунтовых кортах. Поэтому я должна поблагодарить ее за все победы, которые я одержала за последние месяцы. Я знаю много сложных историй, когда родители тренируют своих детей. Но я счастлива, что вышла из этого с другой стороны – лучшим человеком, лучшей теннисисткой. Это, безусловно, потребовало много борьбы и было много сложных моментов. И для меня почти ничего не изменилось. Сейчас я чемпионка турнира WTA 1000, но я просто хочу продолжать делать то же самое, продолжать работать и продолжать наслаждаться этим путешествием, потому что, знаете, главное – это путешествие. А не пункт назначения.

– Марта, поздравляю с победой. Вы упоминали о своем результате здесь, в Мадриде, за первые четыре турнира – всего одна победа. Что изменилось в прошлом году в плане менталитета и игры? Вы поверили, что можете здесь побеждать?

– Не знаю. Впервые мы приехали сюда два года назад, и я проиграла в первом раунде. И Сандра сказала: «Я не понимаю, почему тебе не нравится здесь играть, условия здесь очень хорошо подходят для твоей игры». А я никогда так не думала. А потом в прошлом году я получила травму перед Штутгартом и не смогла защитить свой финал, и я приехала сюда чуть раньше, еще с небольшими проблемами с мышцами живота, и, думаю, то, что я была немного травмирована, просто дало мне другой взгляд на игру здесь или на то, что я должна делать здесь, и это сработало очень хорошо.

У меня был невероятный матч в четвертьфинале в прошлом году, и в этом году получилось еще лучше. Я думаю, что не знаю точного ответа на этот вопрос.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Здравствуйте, эта победа подняла вас с 23-го на 15-е место в рейтинге. Что для вас значит этот скачок?

– Не знаю. Я не зацикливаюсь на рейтингах. Моя цель... Даже не моя цель, но я была бы очень счастлива, если бы закончила сезон на грунте в топ-20. Я не думала о конкретном числе или чем-то подобном. Я просто хотела быть как можно стабильнее. Я до сих пор не думаю о рейтинге, потому что рейтинг – это лишь следствие того, что ты делаешь на корте. Возможно, мне достанутся немного лучшие жеребьевки, но в конце концов все игроки очень сильны, поэтому я не сосредотачиваюсь на этом. Я, как уже говорила, просто хочу продолжать работать и получать удовольствие.

– Хочу спросить, каков сейчас твой предел и как ты будешь готовиться к Риму и Ролан Гаррос?

– Ролан Гаррос будет через три недели, и я еще об этом не думала, потому что впереди еще Рим, Страсбург, много дней работы. В прошлом году я очень плохо играла в Париже. У меня был абсолютно ужасный матч, из-за которого я некоторое время была очень подавлена, а в Мадриде и Риме я хорошо выступила, так что, наверное, у меня были слишком высокие ожидания от себя. Наверное, это было одно из самых тяжелых поражений в моей карьере. Я также никогда не играю хорошо в Париже. Так что, знаете, я возвращаюсь к основам, и то, что помогло мне выиграть здесь на этой неделе, – это удовольствие от игры и готовность принимать трудности и различные вызовы, с которыми я столкнусь на этом пути. Но да, Ролан Гаррос еще очень далеко. Так что, я не знаю. Я надеюсь быть здоровой, и это все, что имеет значение.

– Ты сказала, что понадобилось много лет, чтобы дойти до этого, и теперь ты впервые выиграла здесь, в Мадриде. Хочу спросить, какой вкус у этого трофея?

– Наверное, как шампанское. Это было первое, что я попробовала после победы. Честно говоря, глядя на этот турнир в детстве и вспоминая тот год, когда он проходил на синем грунте, это было просто потрясающе, и все те люди, которые выигрывали его до меня... Я никогда не думала, что это может быть возможно. Это один из самых сильных турниров года, и все играют очень хорошо, особенно сейчас. Так что это, безусловно, приятно, но, знаете, я просто хочу насладиться этим сегодня, и все.

– Думаю, вы и ваша команда – первые, кто когда-либо держал боксеры на фотографии с трофеем. Можете ли вы объяснить, что это значит?

– У нас есть прачечная на турнирах, и иногда вещи перепутываются. Мы получаем чьи-то носки или что-то еще. Что-то всегда случается. А в прошлом году мы получили эти боксеры, на которых было написано «lucky shorts». Поэтому Сандра сказала: «Я их никому не отдам». Она их сохранила, и когда я выигрывала матчи в прошлом году, она вспоминала о них после моей победы. Это было как бы наш талисман, но это было просто стечение обстоятельств.

В этом году она не хотела брать их с собой в поездку. Они просто лежали. И перед поездкой в Руан она поехала к отцу, чтобы забрать их и привезти в Мадрид. Тогда мы просто пошутили и сказали: «Ладно, если я выиграю, мы должны сфотографироваться с этими шортами везде». Я даже сказала мужу, что он должен надеть их на фотографиях поверх брюк, но он этого не сделал, но ничего страшного.

Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Луис Энрике прокомментировал сенсационную ничью ПСЖ с Лорьяном
ВИДЕО. Костюк довела Андрееву до слез после выигранного финала в Мадриде
Сергей Нагорняк: «Слушайте, что это значит? У вас какие-то вопросы...»
Марта Костюк пресс-конференция WTA Мадрид Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 03 мая 2026, 06:55 22
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины

Мальдера возглавит главную команду страны

УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02 мая 2026, 16:00 65
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник

«Сине-желтых» возглавит известный итальянский специалист Андреа Мальдера

Марта КОСТЮК: «Мадрид точно не был моим любимым турниром»
Теннис | 02.05.2026, 21:46
Марта КОСТЮК: «Мадрид точно не был моим любимым турниром»
Марта КОСТЮК: «Мадрид точно не был моим любимым турниром»
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Футбол | 02.05.2026, 21:30
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 08:11
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вітаю Марта з першим великим успіхом твоїм,ти його заслужила,але продовжуй працювати і може накінець у нас з'явиться трофей великого шолому і тоді дійсно ти станеш великою спортсменкою ,початок вже є ,тож вперед до великої слави!!!!!
Ответить
+3
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 23
Хоккей
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 26
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 62
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 3
Бокс
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем