Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «Мадрид точно не был моим любимым турниром»
WTA
02 мая 2026, 21:46 | Обновлено 02 мая 2026, 21:51
888
2

Марта КОСТЮК: «Мадрид точно не был моим любимым турниром»

Украинская теннисистка выступила с речью после выигранного трофея в столице Испании

02 мая 2026, 21:46 | Обновлено 02 мая 2026, 21:51
888
2 Comments
Марта КОСТЮК: «Мадрид точно не был моим любимым турниром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк выступила с речью после выигранного трофея WTA 1000 в Мадриде:

«Невероятно – стоять здесь сейчас. Мне понадобилось много лет, чтобы дойти до этого, и единственное слово, которое приходит мне в голову сейчас, – это «последовательность». Вы знаете, это значит работать каждый день, как бы ни было трудно, как бы ни любил или ненавидел ты то, чем занимаешься. Я считаю, что в последние годы у меня это очень хорошо получалось, поэтому я очень горжусь собой и своей командой. Спасибо вам, друзья, что вы всегда были рядом со мной.

Думаю, только мы знаем, через что мы прошли и сколько раз я хотела сдаться, но вы держали меня на плаву и подталкивали идти дальше, поэтому я сегодня здесь. Спасибо, Сандра, спасибо, Клаудио, спасибо, любимый.

Я хочу поблагодарить всех моих соперниц, с которыми я играла на этой неделе. Девушки довели меня до предела, это был один из самых невероятных матчей для меня на этой неделе, и эти две недели здесь были очень особенными. Если посмотреть на статистику моих прошлых лет, я думаю, что в Мадриде у меня был результат 2–7, поэтому я никогда не думала, что смогу выиграть здесь титул. Это точно не был мой любимым турниром. Но спасибо зрителям, эта неделя была невероятной. Вы так сильно поддерживали меня каждый день, без вас это было бы невозможно.

Я хочу поблагодарить всех, кто сделал этот турнир возможным: Муто, Марулену, Фелисиано, Гарбинью, огромное вам спасибо. Всем физиотерапевтам, болбоям, Мариане, Керолин и всем, кто по кусочкам сложил этот турнир, это невероятная работа, и еще раз спасибо.

И напоследок, и не в последний раз: слава Богу и слава Украине».

В финале тысячника в столице Испании Костюк переиграла Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5. Кроме Андреевой, Марта также одолела Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.

Костюк завоевала крупнейший трофей в карьере и третий на уровне Тура. С понедельника она поднимется на 15-е место в рейтинге WTA, установив личный рекорд.

ВИДЕО. Речь Марты Костюк после выигранного трофея WTА 1000 в Мадриде

По теме:
Марта Костюк – Мирра Андреева. Финала WTA 1000 в Мадриде. Видеообзор матча
Свыше 1 млн евро! Известно, сколько заработала Костюк за трофей в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Марта Костюк WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02 мая 2026, 09:28 14
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение

Президент «Реала» готов отпустить украинца

Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 02 мая 2026, 06:10 16
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»

Известный тренер – о Чернате

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Футбол | 02.05.2026, 15:59
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05
Теннис | 02.05.2026, 21:15
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ответить
+1
Слава Богу і Слава Україні !! (с)
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 11
Хоккей
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 3
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 12
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 43
Футбол
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
30.04.2026, 23:53 187
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 30
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем