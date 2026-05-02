Марта КОСТЮК: «Мадрид точно не был моим любимым турниром»

Украинская теннисистка Марта Костюк выступила с речью после выигранного трофея WTA 1000 в Мадриде:

«Невероятно – стоять здесь сейчас. Мне понадобилось много лет, чтобы дойти до этого, и единственное слово, которое приходит мне в голову сейчас, – это «последовательность». Вы знаете, это значит работать каждый день, как бы ни было трудно, как бы ни любил или ненавидел ты то, чем занимаешься. Я считаю, что в последние годы у меня это очень хорошо получалось, поэтому я очень горжусь собой и своей командой. Спасибо вам, друзья, что вы всегда были рядом со мной.

Думаю, только мы знаем, через что мы прошли и сколько раз я хотела сдаться, но вы держали меня на плаву и подталкивали идти дальше, поэтому я сегодня здесь. Спасибо, Сандра, спасибо, Клаудио, спасибо, любимый.

Я хочу поблагодарить всех моих соперниц, с которыми я играла на этой неделе. Девушки довели меня до предела, это был один из самых невероятных матчей для меня на этой неделе, и эти две недели здесь были очень особенными. Если посмотреть на статистику моих прошлых лет, я думаю, что в Мадриде у меня был результат 2–7, поэтому я никогда не думала, что смогу выиграть здесь титул. Это точно не был мой любимым турниром. Но спасибо зрителям, эта неделя была невероятной. Вы так сильно поддерживали меня каждый день, без вас это было бы невозможно.

Я хочу поблагодарить всех, кто сделал этот турнир возможным: Муто, Марулену, Фелисиано, Гарбинью, огромное вам спасибо. Всем физиотерапевтам, болбоям, Мариане, Керолин и всем, кто по кусочкам сложил этот турнир, это невероятная работа, и еще раз спасибо.

И напоследок, и не в последний раз: слава Богу и слава Украине».

В финале тысячника в столице Испании Костюк переиграла Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5. Кроме Андреевой, Марта также одолела Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.

Костюк завоевала крупнейший трофей в карьере и третий на уровне Тура. С понедельника она поднимется на 15-е место в рейтинге WTA, установив личный рекорд.

