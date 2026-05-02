ФОТО. Церемония награждения. Как это было: Костюк стала чемпионкой Мадрида!
Смотрите фотогалерею финального матча Марты и фото с награждения в столице Испании
2 мая украинка Марта Костюк разобралась с Миррой Андреевой в финале турнира WTA 1000 в Мадриде и завоевала крупнейший трофей в карьере.
Марта одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Костюк провела второе очное противостояние против Андреевой и во второй раз одолела россиянку.
После завершения поединка состоялась церемония награждения, на которой Костюк получила трофей соревнований.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!
Теперь на счету Костюк три трофея на уровне Тура. В 2023 году Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 в Остине, а в апреле 2026 года – чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.
🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал
🏳️ Мирра Андреева [9] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 5:7
