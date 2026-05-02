2 мая украинка Марта Костюк разобралась с Миррой Андреевой в финале турнира WTA 1000 в Мадриде и завоевала крупнейший трофей в карьере.

Марта одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Костюк провела второе очное противостояние против Андреевой и во второй раз одолела россиянку.

После завершения поединка состоялась церемония награждения, на которой Костюк получила трофей соревнований.

Теперь на счету Костюк три трофея на уровне Тура. В 2023 году Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 в Остине, а в апреле 2026 года – чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал

🏳️ Мирра Андреева [9] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 5:7

ФОТО. Церемония награждения. Как это было: Костюк стала чемпионкой Мадрида!