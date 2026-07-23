Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?

В начале 2025 года ФИФА официально утвердила Саудовскую Аравию хозяином чемпионата мира 2034.

Это решение стало одним из самых противоречивых в истории мирового футбола. Критика касается не только вопросов непосредственно футбола, но и прав человека, условий труда, жаркого климата, процедуры выбора хозяина и возможных ограничений для болельщиков.

Рассмотрим главные проблемы, которые вызывают дискуссии за 8 лет до проведения турнира.

Права человека – главная причина критики

Наибольшие претензии международных правозащитных организаций касаются ситуации с правами человека в Саудовской Аравии.

Организации Amnesty International и Human Rights Watch заявляют, что страна не выполнила даже минимальных требований ФИФА относительно гарантий защиты прав человека.

Критики обращают внимание на ограничение свободы слова, преследование активистов, ограничение прав женщин, отсутствие независимых профсоюзов, жесткий контроль над общественной жизнью.

Труд мигрантов

Для проведения турнира необходимо построить или реконструировать десятки объектов: 11 новых стадионов, транспортную инфраструктуру, гостиницы, аэропорты, новые районы городов. Большинство этих работ выполняют трудовые мигранты из стран Южной Азии и Африки.

Правозащитники сообщают о задержках выплаты зарплат, изъятии паспортов, опасных условиях труда, работе при экстремальной жаре, системе трудового спонсорства (кафала), которую считают создающей риски эксплуатации.

Эта тема была одной из самых болезненных во время проведения чемпионата мира 2022 в Катаре, поэтому теперь к Саудовской Аравии внимание еще больше.

Климат и жара. Календарь. Когда проводить?

Еще одна очень серьезная проблема – климат. Летом температура в Саудовской Аравии часто превышает +45 °C. Из-за этого практически нет шансов провести турнир в традиционные июнь–июль. Как и в случае с Катаром, чемпионат, скорее всего, перенесут на зимние месяцы.

Однако здесь возникает новая проблема. Спортивный календарь! Зима 2034 года уже занята другими событиями. Период, когда проходил ЧМ-2022 в Катаре (ноябрь и декабрь), в 2034 году почти полностью совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Также необходимо учитывать зимние спортивные соревнования (ОИ-2034) и время паломничества под названием хадж (февраль и март). Из-за этого ФИФА может быть вынуждена даже перенести турнир на начало 2035 года, что станет беспрецедентным случаем в истории чемпионатов мира.

Процедура выбора хозяина. Как Саудовская Аравия получила ЧМ

Немало критики вызвала процедура выбора хозяина. ФИФА ограничила право подачи заявки только странами Азии и Океании.

После этого Саудовская Аравия очень быстро осталась единственным претендентом, потому что Австралия отказалась от борьбы.

В результате страна фактически получила турнир без реальной конкуренции, что вызвало подозрения относительно непрозрачности процесса.

Запрет на алкоголь

Еще одна интересная тема – продажа алкоголя. В Саудовской Аравии действует один из самых строгих запретов на алкоголь в мире.

В 2025 году в соцсетях появлялись сообщения, что власти якобы отменят запрет к ЧМ-2034.

Однако саудовские власти официально опровергли эти слухи. На данный момент никаких планов по легализации алкоголя для турнира не подтверждено.

Чего боятся правозащитники

Human Rights Watch и Amnesty International считают, что без серьезных реформ турнир может повторить скандалы вокруг ЧМ-2022 в Катаре.

Они призывают ФИФА требовать от Саудовской Аравии юридически обязательных гарантий относительно защиты трудовых мигрантов, свободы слова, недискриминации, безопасности журналистов, защиты болельщиков.

Серьезные опасения вызывают возможные нарушения прав людей, а также отсутствие четких механизмов контроля за выполнением обещанных реформ во время подготовки к турниру.

Позиция Саудовской Аравии

Саудовские власти подчеркивают, что страна активно реформируется в рамках программы Vision 2030.

За последние годы страна была открыта для международного туризма, женщинам разрешили управлять автомобилем (не смейтесь, это действительно серьезное достижение), проведены десятки крупных спортивных событий, инвестированы миллиарды долларов в развитие футбола и спортивной инфраструктуры.

Власти заявляют, что чемпионат мира станет катализатором дальнейших позитивных изменений.

Что имеем в итоге?

Итак, несмотря на огромные финансовые возможности Саудовской Аравии и масштабные планы по проведению турнира, ЧМ-2034 уже сейчас сопровождается серьезными дискуссиями.

Наибольшую обеспокоенность вызывают права человека, условия труда мигрантов, экстремальная жара и прозрачность процедуры выбора хозяина.

От того, смогут ли ФИФА и власти страны обеспечить реальные гарантии в этих вопросах, во многом будет зависеть, какие впечатления оставит чемпионат мира 2034 в Саудовской Аравии.

Подготовлено по материалам FIFA, BBC, The Guardian