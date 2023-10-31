Саудовскую Аравию обвиняют в спортвошинге. Могут быть проблемы с ЧМ-2034

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2034 состоится в Саудовской Аравии. Однако решение провести там чемпионат мира вызывает множество споров.

В адрес этой страны неоднократно звучат обвинения в нарушении прав человека. Только за один день в 2022 году там был казнен 81 человек, Эр-Рияд также критиковали за ущемление прав женщин, криминализацию гомосексуальности, ограничение свободы слова и участие в войне в Йемене.

В 2018 году репутация Саудовской Аравии была серьезно подорвана из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Он вошел в саудовское консульство в Стамбуле и был убит специально присланной из Эр-Рияда группой лиц, подготовленных к совершению этого преступления.

Правозащитники говорят, что власти Саудовской Аравии используют спорт, чтобы отвлечь внимание мира от внутренних проблем – подобная тактика известна как спортвошинг (то есть, отмывание репутации с помощью спорта).

На прошлой неделе правозащитная организация Human Rights Watch заявила в связи с намерением Эр-Рияда провести чемпионат мира: «Вероятность того, что ФИФА может отдать чемпионат мира по футболу 2034 Саудовской Аравии, несмотря на ужасающее положение с правами человека в этой стране и отказ проводить какой-либо мониторинг, демонстрирует, что преданность ФИФА правам человека – это фикция».

Во вторник, 31 октября, еще одна правозащитная организация Amnesty International призвала ФИФА потребовать от Саудовской Аравии взять на себя «четкие обязательства, имеющие обязывающую силу»: «Обязательства в области прав человека должны быть согласованы с потенциальными хозяевами турнира до того, как принимаются какие-либо окончательные решения о проведении турнира».

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в США, Мексике и Канаде. Затем Марокко, Португалия и Испания примут мундиаль 2030 года, матчи стартового тура также состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Саудовская Аравия осталась единственной страной, претендующей на проведение чемпионата мира по футболу 2034. Во вторник, 31 октября, Австралия отказалась от намерения стать хозяином турнира, и теперь заявка Эр-Рияда должна быть официально одобрена на конгрессе ФИФА.