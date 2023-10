ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу

Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино:

«Футбол объединяет как ни один другой спорт, чемпионат мира – идеальная площадка для месседжа объединения и инклюзивности. Разные культуры могут быть вместе».

Напомним, ранее от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 отказалась Австралия. После этого у Саудовской Аравии не осталось конкурентов в борьбе за проведение турнира.

Отметим, что проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии с высокой долей вероятности означает, что турнир снова пройдет зимой, как и ЧМ-2022 в соседнем Катаре.

