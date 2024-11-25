Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ ст.
Испания
25 ноября 2024, 22:44 |
858
2

Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ ст.

Признание получил Лионель Месси

25 ноября 2024, 22:44 |
858
2
Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ ст.
Goal.com

Популярное интернет-издание Goal.com обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов каталонской «Барселоны» в ХХІ веке.

Тройку топа открыл легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста. В составе «блауграны» он провел 674 матча, отметившись 192 результативными действиями и выиграв 32 трофея за 16 лет в первой команде.

На втором месте расположился другой легендарный хавбек сборной Испании – Хави. Уже экс-тренер команды во время карьеры игрока провел в первой команде «Барсы» 17 лет, отыграв аж 767 поединков. В них он сделал 85+184 по системе гол + пас, но выиграл меньше трофеев – 25.

Лучшим игроком «Барселоны» в XXI веке ожидаемо признали аргентинского форварда Лионеля Месси, который отдал клубу 16 лет профессиональной карьеры и выиграл в его составе 6 «Золотых мячей». Его статистика впечатляет: 672 гола и 303 ассиста в 778 матчах – никто не забивал больше, не отдал больше и не играл больше в истории каталонской команды.

Интересно, что бразилец Неймар, который в свое время влюбил в себя болельщиков «сине-гранатовых», не попал даже в пятерку топа – он занял лишь 10-е место.

Топ-25 лучших футболистов «Барселоны» в XXI веке:

  • 1. Лионель Месси (Аргентина)
  • 2. Хави (Испания)
  • 3. Андрес Иньеста (Испания)
  • 4. Луис Суарес (Уругвай)
  • 5. Роналдиньо (Бразилия)
  • 6. Серхио Бускетс (Испания)
  • 7. Карлес Пуйоль (Испания)
  • 8. Дани Алвес (Бразилия)
  • 9. Жерар Пике (Испания)
  • 10. Неймар (Бразилия)
  • 11. Самюэль Это'О (Камерун)
  • 12. Ривалдо (Бразилия)
  • 13. Жорди Альба (Испания)
  • 14. Хавьер Маскерано (Аргентина)
  • 15. Педро (Испания)
  • 16. Марк-Андре тер Штеген (Германия)
  • 17. Луис Энрике (Испания)
  • 18. Деку (Португалия)
  • 19. Виктор Вальдес (Испания)
  • 20. Педри (Испания)
  • 21. Рафа Маркес (Мексика)
  • 22. Патрик Клюйверт (Нидерланды)
  • 23. Роберт Левандовски (Польша)
  • 24. Иван Ракитич (Хорватия)
  • 25. Эрик Абидаль (Франция)
По теме:
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Боссы Барсы уговаривают Фати переехать в Саудовскую Аравию. Или его ждет ад
Звёздная компания: Зинченко назвал своих футбольных кумиров
Лионель Месси Хави Андрес Иньеста Луис Суарес Роналдиньо Серхио Бускетс Карлес Пуйоль Дани Алвес Жерар Пике Неймар Самюэль Это'о Ривалдо Жорди Альба Хавьер Маскерано Педро Родригес Марк-Андре тер Штеген Луис Энрике Деку Виктор Вальдес Педри Рафаэль Маркес (футболист) Роберт Левандовски Иван Ракитич Эрик Абидаль Барселона лучший игрок рейтинг Goal.com Патрик Клюйверт
Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Заря – 1:1. Спасение на 85-й. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 ноября 2024, 22:10 0
Полесье – Заря – 1:1. Спасение на 85-й. Видео голов и обзор матча
Полесье – Заря – 1:1. Спасение на 85-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 14-го тура УПЛ

Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Футбол | 25 ноября 2024, 08:53 7
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты

Гарри Кейн может переехать в Мадрид

Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Бокс | 25.11.2024, 08:21
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 25.11.2024, 01:31
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Футбол | 25.11.2024, 20:01
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Український Крим
Фігу забанили за перехід в Реал
Ответить
0
Український Крим
Неймар купив собі 10 місце, гидота
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34 1
Бокс
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
25.11.2024, 07:39 1
Снукер
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
25.11.2024, 19:43 55
Футбол
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 3
Футбол
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
24.11.2024, 15:37
Футбол
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
24.11.2024, 17:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем