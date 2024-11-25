Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ ст.

Популярное интернет-издание Goal.com обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов каталонской «Барселоны» в ХХІ веке.

Тройку топа открыл легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста. В составе «блауграны» он провел 674 матча, отметившись 192 результативными действиями и выиграв 32 трофея за 16 лет в первой команде.

На втором месте расположился другой легендарный хавбек сборной Испании – Хави. Уже экс-тренер команды во время карьеры игрока провел в первой команде «Барсы» 17 лет, отыграв аж 767 поединков. В них он сделал 85+184 по системе гол + пас, но выиграл меньше трофеев – 25.

Лучшим игроком «Барселоны» в XXI веке ожидаемо признали аргентинского форварда Лионеля Месси, который отдал клубу 16 лет профессиональной карьеры и выиграл в его составе 6 «Золотых мячей». Его статистика впечатляет: 672 гола и 303 ассиста в 778 матчах – никто не забивал больше, не отдал больше и не играл больше в истории каталонской команды.

Интересно, что бразилец Неймар, который в свое время влюбил в себя болельщиков «сине-гранатовых», не попал даже в пятерку топа – он занял лишь 10-е место.

Топ-25 лучших футболистов «Барселоны» в XXI веке: