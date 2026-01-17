Германия17 января 2026, 23:27 |
251
3
Бавария забила 71 гол в Бундеслиге. Отрыв от команд топ-5 лиг поражает
Вспомним самые результативные команды сильнейших чемпионатов в сезоне 2025/26
17 января 2026, 23:27 |
251
Мюнхенская Бавария первой в сезоне среди команд топ-5 европейских чемпионатов забила 70+ голов.
Произошло это в выездном матче 18-го тура и Бундеслиги, в котором мюнхенцы победили РБ Лейпциг со счётом 5:1.
Теперь в активе Баварии 71 гол в чемпионате Германии в сезоне 2025/26.
Ближайшим преследователем немецкого гранда в топ-5 лигах является Барселона, в активе которой 53 забитых мяча.
Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате
- 71 – Бавария
- 53 – Барселона
- 45 – Манчестер Сити
- 44 – Интер
- 43 – Реал
- 40 – Арсенал
- 40 – ПСЖ
Комментарии 3
У себе вдома Баварія знову на висоті
Та про що говорити якщо один Кейн забив голів більше ніж 6!!! клубів з Бундесліги
Машина
