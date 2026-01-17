Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария забила 71 гол в Бундеслиге. Отрыв от команд топ-5 лиг поражает
Германия
17 января 2026, 23:27 |
251
3

Бавария забила 71 гол в Бундеслиге. Отрыв от команд топ-5 лиг поражает

Вспомним самые результативные команды сильнейших чемпионатов в сезоне 2025/26

17 января 2026, 23:27 |
251
3 Comments
Бавария забила 71 гол в Бундеслиге. Отрыв от команд топ-5 лиг поражает
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария первой в сезоне среди команд топ-5 европейских чемпионатов забила 70+ голов.

Произошло это в выездном матче 18-го тура и Бундеслиги, в котором мюнхенцы победили РБ Лейпциг со счётом 5:1.

Теперь в активе Баварии 71 гол в чемпионате Германии в сезоне 2025/26.

Ближайшим преследователем немецкого гранда в топ-5 лигах является Барселона, в активе которой 53 забитых мяча.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате

  • 71 – Бавария
  • 53 – Барселона
  • 45 – Манчестер Сити
  • 44 – Интер
  • 43 – Реал
  • 40 – Арсенал
  • 40 – ПСЖ
По теме:
С ассистом Антони. Бетис с комфортным счетом обыграл Вильярреал
Ювентус прервал свою серию и сенсационно уступил в чемпионате Италии.
ФОТО. Жена Забарного показала, как они проводят время с мужем в Париже
статистика Бавария Барселона чемпионат Германии по футболу Бундеслига Манчестер Сити Английская Премьер-лига Интер Милан Серия A Реал Мадрид Ла Лига ПСЖ Лига 1 (Франция) Арсенал Лондон
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17 января 2026, 05:14 1
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо

Капелло мог возглавить киевский гранд

Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии
Футбол | 17 января 2026, 21:34 1
Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии
Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии

Мюнхенцы сумели обыграть «РБ Лейпциг»

ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.01.2026, 16:13
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии
Футбол | 17.01.2026, 14:22
Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии
Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
У себе вдома Баварія знову на висоті
Ответить
+1
Samuel
Та про що говорити якщо один Кейн забив голів більше ніж 6!!! клубів з Бундесліги
Ответить
0
Samuel
Машина
Ответить
0
Популярные новости
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем