Бавария забила 71 гол в Бундеслиге. Отрыв от команд топ-5 лиг поражает

Мюнхенская Бавария первой в сезоне среди команд топ-5 европейских чемпионатов забила 70+ голов.

Произошло это в выездном матче 18-го тура и Бундеслиги, в котором мюнхенцы победили РБ Лейпциг со счётом 5:1.

Теперь в активе Баварии 71 гол в чемпионате Германии в сезоне 2025/26.

Ближайшим преследователем немецкого гранда в топ-5 лигах является Барселона, в активе которой 53 забитых мяча.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате