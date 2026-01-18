Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Агент объяснил, почему Динамо не будет активно на трансферном рынке
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 11:53
1

У киевского клуба есть над чем работать

ФК Динамо Киев

Новому главному тренеру киевского «Динамо» Игорю Костюку досталась команда, которая на двух из трех соревновательных фронтов сезона 2025/26 оказалась не похожей на себя. В связи с этим в динамовском клубе возникло много кадровых вопросов, которые требуют решения.

Мнения об этом в интервью Sport.ua поделился известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло.

– Сейчас начинается трансферная активность. Как вам видится, например, дальнейшая судьба румынского нападающего «Динамо» Владислава Бленуце?

– Вопрос очень сложный. Даже болельщики не могут себе представить, насколько он болезненный. Сложилась такая ситуация, при которой непонятно, что и как с возможным переходом Бленуце обратно в румынский чемпионат. То, что игрок пока не показал свою способность, видит каждый болельщик и футбольный специалист. Так что для киевского клуба вопрос крайне сложный. Руководство «Динамо» за этого футболиста заплатило деньги – и теперь задача этих денег не потерять. И поэтому сейчас будет делаться все, чтобы этот кейс как-то решить. То, что Бленуце будет играть в основном составе – такие варианты есть, однако сейчас об этом рано говорить. Посмотрим, как оно будет. Жизнь покажет. Но на данный момент президенту ФК «Динамо» не позавидуешь. Ему приходится делать маневры и т.д. Так или иначе, Бленуце должен был показать свои способности на футбольном поле. И те люди, которые его порекомендовали киевскому клубу, тоже в определенной степени должны нести какую-то ответственность. На данный момент вся эта ситуация выглядит не очень хорошо. Так что повторюсь еще раз: президенту «Динамо» не позавидуешь.

– В сентябре динамовский клуб арендовал у тернопольской «Нивы» нападающего Василия Буртника, однако тот не сыграл ни одного матча за киевлян. Как оцениваете дальнейшие перспективы этого футболиста?

– У меня мало информации об этом парне. Невозможно сказать, было ли его приглашение поспешным решением или нет. Я это рассматриваю как разведку боем как тест. В «Динамо» дали игроку возможность проявить себя, но, к сожалению, у парня не получилось. А что будет с ним дальше – трудно сказать. То, что «Динамо» не взяло его на сбор – это факт. А вот вернется ли он обратно в свой клуб, как и каким образом будет развиваться его карьера, неизвестно.

– Какие позиции, по вашему мнению, требуют усиления в «Динамо»?

– Вопрос очень простой. И ответ на него такой же: никакие позиции усиливать не будут. В связи с тем, что клуб, похоже, делает ставку на собственных воспитанников, все инструменты понятны как Божий день. Те, кто есть в наличии у киевского «Динамо» – из них и будут лепить команду. Что ж, посмотрим. Все верят в Игоря Костюка, что он, как тренер динамовской молодежной команды, сумел привить подопечным свою модель игры и что она будет эффективной и для главной команды. Все мы будем держать кулаки за Костюка, чтобы у него все получилось. А пока есть то, что есть. Усиления нет, с многими игроками продлены контракты. Так что, судя по всему, клуб рассчитывает на своих воспитанников и тех футболистов, которые есть в обойме. Что из этого в итоге выйдет – увидим в ближайшие четыре месяца.

Ранее стало известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой.

Первое решение Ковальца. Металлург Запорожья попрощался с голкипером
Кудровка расторгла контракт с опытным воспитанником Динамо
Виктор СКРИПНИК: «Задача сейчас – не терять людей»
Динамо Киев Вячеслав Заховайло инсайд трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
