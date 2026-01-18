Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первое решение Ковальца. Металлург Запорожье попрощался с голкипером
Украина. Первая лига
18 января 2026, 12:14 | Обновлено 18 января 2026, 13:17
Новая команда Сергея Ковальца отпустила одного из вратарей в свободное плавание

ФК Металлург Запорожье. Сергей Ковалец

Как стало известно Sport.ua, сотрудничество «Металлурга» с голкипером Георгием Климовым оказалось недолгим. Летний новичок запорожцев покинул клуб, проведя за него 2 матча в Кубке Украины (1 — «на ноль»). В чемпионате же Климов был на подстраховке у Назара Байды, основного вратаря «Металлурга» (13 попаданий в заявку).

Ранее в профессиональной карьере 25-летнего Георгия Климова были молодежная команда «Колоса», «Горняк-Спорт», «Кудровка-Нива» и «Виктория».

«Металлург» после 18 туров замыкает турнирную таблицу Первый лиги, набрав 8 очков. На днях новым главным тренером команды был назначен Сергей Ковалец.

_ Moore
З Поділлям не справився, пішов до конкурента на виліт з пердиву
