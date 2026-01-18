Названа символическая сборная 2025 года от EA Sports FC
Французский ПСЖ представлен 4 футболистами
Объявленная символическая команда сезона – TOTYs Attackers от EA Sports FC.
Компания Electronic Arts определила символические сборные 2025 среди мужчин и женщин.
Лицом проекта знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович.
Французский ПСЖ представлен 4 футболистами (с учетом Джанлуиджи Доннаруммы, летом перешедшего в Ман Сити).
Символическая сборная 2025 года (мужчины) от EA Sports FC (указан рейтинг)
🔹 Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Манчестер Сити) [95]
🔹 Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ) [97], Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) [95], Вильям Салиба (Арсенал) [94], Жюль Кунде (Барселона) [94]
🔹 Полузащитники: Деклан Райс (Арсенал) [94], Витинья (ПСЖ) [95], Педри (Барселона) [95]
🔹 Нападающие: Килиан Мбаппе (Реал) [96], Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) [96], Усман Дембеле (ПСЖ) [97]
Инфографика
The year’s most feared finishers have arrived.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 16, 2026
The TOTYs Attackers are here in #FC26: https://t.co/937qJFVLZL pic.twitter.com/Et87Nz6beb
