  4. Названа символическая сборная 2025 года от EA Sports FC
18 января 2026, 02:23 | Обновлено 18 января 2026, 02:32
Названа символическая сборная 2025 года от EA Sports FC

Французский ПСЖ представлен 4 футболистами

Названа символическая сборная 2025 года от EA Sports FC
EA Sports FC. Златан Ибрагимович

Объявленная символическая команда сезона – TOTYs Attackers от EA Sports FC.

Компания Electronic Arts определила символические сборные 2025 среди мужчин и женщин.

Лицом проекта знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович.

Французский ПСЖ представлен 4 футболистами (с учетом Джанлуиджи Доннаруммы, летом перешедшего в Ман Сити).

Символическая сборная 2025 года (мужчины) от EA Sports FC (указан рейтинг)

🔹 Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Манчестер Сити) [95]

🔹 Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ) [97], Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) [95], Вильям Салиба (Арсенал) [94], Жюль Кунде (Барселона) [94]

🔹 Полузащитники: Деклан Райс (Арсенал) [94], Витинья (ПСЖ) [95], Педри (Барселона) [95]

🔹 Нападающие: Килиан Мбаппе (Реал) [96], Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) [96], Усман Дембеле (ПСЖ) [97]

Усман Дембеле Килиан Мбаппе символическая сборная EA Sports FC Джанлуиджи Доннарумма Нуну Мендеш Вирджил ван Дейк Вильям Салиба Жюль Кунде Деклан Райс Витинья (ПСЖ) Педри Эрлинг Холанд ПСЖ Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Лондон Барселона Реал Мадрид Златан Ибрагимович
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
