У Тоттенхэма проблемы. Команда осталась без основного вратаря

Лондонский «Тоттенхэм» потерял основного вратаря Гульельмо Викарио из-за повреждений.

Итальянский игрок получил травму лодыжки в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:0).

Врачи диагностировали в Гульельмо перелом, потому голкипера немедленно прооперировали. Операция прошла успешно – теперь итальянца ждет цикл восстановления.

Пока неизвестно, насколько долго будет отсутствовать Викарио.

В этом сезоне вратарь отыграл 12 матчей. На счету Гульельмо три поединка без пропущенных мячей.