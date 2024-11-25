Англия25 ноября 2024, 23:47 |
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У Тоттенхэма проблемы. Команда осталась без основного вратаря
Гульельмо Викарио перенес операцию на щиколотке
25 ноября 2024, 23:47 |
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Лондонский «Тоттенхэм» потерял основного вратаря Гульельмо Викарио из-за повреждений.
Итальянский игрок получил травму лодыжки в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:0).
Врачи диагностировали в Гульельмо перелом, потому голкипера немедленно прооперировали. Операция прошла успешно – теперь итальянца ждет цикл восстановления.
Пока неизвестно, насколько долго будет отсутствовать Викарио.
В этом сезоне вратарь отыграл 12 матчей. На счету Гульельмо три поединка без пропущенных мячей.
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