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  4. У Тоттенхэма проблемы. Команда осталась без основного вратаря
Англия
25 ноября 2024, 23:47 |
201
0

У Тоттенхэма проблемы. Команда осталась без основного вратаря

Гульельмо Викарио перенес операцию на щиколотке

25 ноября 2024, 23:47 |
201
0
У Тоттенхэма проблемы. Команда осталась без основного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Гульельмо Викарио

Лондонский «Тоттенхэм» потерял основного вратаря Гульельмо Викарио из-за повреждений.

Итальянский игрок получил травму лодыжки в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:0).

Врачи диагностировали в Гульельмо перелом, потому голкипера немедленно прооперировали. Операция прошла успешно – теперь итальянца ждет цикл восстановления.

Пока неизвестно, насколько долго будет отсутствовать Викарио.

В этом сезоне вратарь отыграл 12 матчей. На счету Гульельмо три поединка без пропущенных мячей.

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Гульельмо Викарио Тоттенхэм Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм операция
Андрій Вітренко Источник: ФК Тоттенхэм
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