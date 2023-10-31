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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Австралия не будет претендовать на проведение ЧМ-2034
Чемпионат мира
31 октября 2023, 10:24 |
263
2

ОФИЦИАЛЬНО. Австралия не будет претендовать на проведение ЧМ-2034

Саудовская Аравия будет единственным кандидатом

31 октября 2023, 10:24 |
263
2
ОФИЦИАЛЬНО. Австралия не будет претендовать на проведение ЧМ-2034
Football Australia

Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года. Такое решение Австралийская федерация футбола приняла, рассмотрев все факторы.

Сегодня крайний срок для подтверждения интереса к проведению ЧМ-2034 и таким образом, единственным кандидатом на то, чтобы принять у себя турнир, остается Саудовская Аравия.

Австралия вместе этого собирается рассмотреть возможность проведения женского Кубка Азии 2026 и клубного чемпионата мира 2029.

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Henriklarsson11
Зваживши усі декілька мільйонів факторів від саудітів
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tato88
🤣$$$
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