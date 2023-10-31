ОФИЦИАЛЬНО. Австралия не будет претендовать на проведение ЧМ-2034
Саудовская Аравия будет единственным кандидатом
Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года. Такое решение Австралийская федерация футбола приняла, рассмотрев все факторы.
Сегодня крайний срок для подтверждения интереса к проведению ЧМ-2034 и таким образом, единственным кандидатом на то, чтобы принять у себя турнир, остается Саудовская Аравия.
Австралия вместе этого собирается рассмотреть возможность проведения женского Кубка Азии 2026 и клубного чемпионата мира 2029.
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