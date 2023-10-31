ОФИЦИАЛЬНО. Австралия не будет претендовать на проведение ЧМ-2034

Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года. Такое решение Австралийская федерация футбола приняла, рассмотрев все факторы.

Сегодня крайний срок для подтверждения интереса к проведению ЧМ-2034 и таким образом, единственным кандидатом на то, чтобы принять у себя турнир, остается Саудовская Аравия.

Австралия вместе этого собирается рассмотреть возможность проведения женского Кубка Азии 2026 и клубного чемпионата мира 2029.