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Чемпионат мира
09 октября 2023, 15:42 | Обновлено 09 октября 2023, 15:43
103
0

ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

Об этом объявила федерация футбола страны

09 октября 2023, 15:42 | Обновлено 09 октября 2023, 15:43
103
0
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034
reuters.com. Кубок Мира

Саудовская Аравия подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2034 году.

Федерация футбола страны отправила официальное письмо в ФИФА с намерением провести мундиаль. Обращение было подписано главой федерации Ясиром Аль-Миссехали.

«На прошлой неделе мы объявили о намерении провести ЧМ по футболу, а сегодня отправили официальное письмо, доказывающее наши стремления воплотить мечту нашего народа в реальность. Проведение такого турнира – это предложение миру увидеть развитие нашей страны, увидеть нашу культуру и стать частью нашей истории», – сказал глава федерации.

Ранее стало известно, что ФИФА отдала проведение чемпионата мира 2030 года Испании, Португалии, Марокко, а также Аргентине, Уругваю и Парагваю, где будет сыграно три матча.

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Мухаммед бин Салман Аль Сауд Саудовская Аравия
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