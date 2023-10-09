ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

Саудовская Аравия подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2034 году.

Федерация футбола страны отправила официальное письмо в ФИФА с намерением провести мундиаль. Обращение было подписано главой федерации Ясиром Аль-Миссехали.

«На прошлой неделе мы объявили о намерении провести ЧМ по футболу, а сегодня отправили официальное письмо, доказывающее наши стремления воплотить мечту нашего народа в реальность. Проведение такого турнира – это предложение миру увидеть развитие нашей страны, увидеть нашу культуру и стать частью нашей истории», – сказал глава федерации.

Ранее стало известно, что ФИФА отдала проведение чемпионата мира 2030 года Испании, Португалии, Марокко, а также Аргентине, Уругваю и Парагваю, где будет сыграно три матча.