Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии

Следующий розыгрыш чемпионата мира по футболу, который состоится в 2026 году, как известно, примут три страны – Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика. За право проведения Мундиаля они боролись с Марокко, заявка которого все-таки проиграла в ходе голосования – 65:134. Однако тогда Международная федерация футбола (ФИФА) хотя бы сделала подобие выбора – из двух вариантов, ведь хозяева ЧМ-2030 и ЧМ-2034, похоже, и вовсе будут определяться на безальтернативной основе…

4 октября нынешнего года ФИФА официально объявила о том, что чемпионат мира по футболу в 2030 году состоится в Испании, Португалии и Марокко. Формально утвердить это решение будут должны на конгрессе организации в следующем году, но это сущие мелочи, так как заявка двух европейских и одной африканской стран (ранее к Испании и Португалии пыталась примкнуть Украина, однако затем ее как-то очень быстро и «технично» в совместной заявке заменили марокканцы, в ответ на что отечественные функционеры стойко продолжают сохранять полнейшее молчание) является единственной, а потому не выбрать ее победителем будет просто невозможно.

Кроме того, ФИФА удивила еще одним своим решением при выборе стран-организаторов ЧМ-2030. Дело в том, что Мундиаль, который должен состояться через семь лет, окажется юбилейным для мирового футбола – он пройдет в год, когда будет отмечаться столетие с момента розыгрыша первого в истории чемпионата мира. ЧМ-1930 был проведен в Уругвае, и именно сборная этой страны стала первым триумфатором ныне абсолютно культового соревнования. В этой связи, как ожидалось, ФИФА предоставит возможность провести ЧМ-2030 именно представителям Южной Америки, которые выражали большую заинтересованность в организации турнира.

Однако, в конечном итоге, ФИФА после «обширных консультаций» приняла «уникальное решение» о том, чтобы позволить сборным Уругвая, Аргентины и Парагвая не только стать участниками ЧМ-2030 без фактической квалификации, но и провести свои первые матчи на этом турнире на домашних стадионах. Иными словами, три поединка Мундиаля, который должен будет состояться на полях Испании, Португалии и Марокко, будут сыграны в Южной Америке (по одной игре в Уругвае, Аргентине и Парагвае) в качестве своего рода празднования столетия со дня проведения первого чемпионата мира по футболу.

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На первый взгляд, ФИФА приняла своего рода «Соломоново решение», когда нашла определенный компромисс и уравновесила интересы всех сторон. Но с другой стороны, ФИФА была бы не ФИФА, а ее президент Джанни Инфантино не являлся бы самим собой, если бы все было столь однозначно и в какой-то степени казалось даже справедливым.

Как известно, дьявол кроется в деталях. И вот здесь начинается, пожалуй, самое интересное в истории с выборами стран-хозяек не только ЧМ-2030, но и ЧМ-2034, который напрямую связан с Мундиалем-предшественником. Дело в том, что по негласному правилу, которое уже достаточно давно существует в ФИФА, при выборе места проведения очередного чемпионата мира должна происходить так называемая «ротация континентов». То есть, условная Европа не может даже теоретически претендовать на то, чтобы принять на своих просторах два кряду Мундиаля, или же хотя бы сделать это через розыгрыш.

Учитывая тот факт, что ЧМ-2026 состоится в США, Канаде и Мексике, зона КОНКАКАФ (Северная Америка) уже не может выставить своего претендента на проведение ЧМ-2034. Отдавая ЧМ-2030 Испании и Португалии, а также Марокко, в ФИФА фактически «заигрывают» еще и УЕФА (Европа) с КАФ (Африка). И все бы ничего, но решением позволить Уругваю, Аргентине и Парагваю сыграть по одному своему матчу на ЧМ-2030 на своих полях, Инфантино и его коллеги из руководства ФИФА фактически вывели из числа претендентов на ЧМ-2034 еще и всю зону КОНКАКАФ (Южная Америка).

По крайней мере, на официальном сайте ФИФА в разделе, посвященном выборам страны-хозяйки ЧМ-2034, значится пояснение, что претендовать на проведение турнира могут исключительно страны, представляющие две конфедерации – АФК (Азия) и ОФК (Океания). К последней уже не принадлежит Австралия, перебравшаяся еще в 2006 году под юрисдикцию АФК, а входят страны, о существовании которых некоторые могли никогда ранее даже не слышать – Американское Самоа, Вануату, Кирибати, Острова Кука, Новая Календония, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Таити, Тонга, Тувалу, Фиджи.

Проще говоря: конкурентов из ОФК у потенциальных заявок-претендентов от АФК не будет, хотя есть призрачные шансы на кооперацию Австралии и Новой Зеландии, что может дать хоть какую-то надежду этой конфедерации на успех.

А вот от самой АФК, похоже, никто не сможет составить конкуренцию ключевому претенденту на ЧМ-2034 – Саудовской Аравии (Китай из-за перманентного кризиса и турбулентности о своей идее заполучить финальную часть футбольного Мундиаля, похоже, уже забыл). Сейчас неназванные источники британских таблоидов информируют, что решение отдать право провести Мундиаль через одиннадцать лет саудитам – «почти решенное дело», которое «принесет ФИФА миллиарды».

Потенциально конкурентами Саудовской Аравии могут выступить члены АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), разговоры о чем ведутся еще с 2011 года. В частности, в 2019 и 2022 годах высшее руководство Таиланда и Камбоджи выступало за то, чтобы все десять стран-участниц АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) выступили единым фронтом и подали совместную заявку на ЧМ-2034. Однако пока дальше лозунгов и призывов дело не зашло, а по требованию ФИФА дедлайном для «выражения заинтересованности» в проведении ЧМ-2034 является 31 октября 2023 года. После этого до 4 квартала 2024 года будут проведены различные бюрократические процедуры с целью определения окончательных претендентов на организацию ЧМ-2034.

И пока в АСЕАН думают, а Австралия с Новой Зеландией ищут консенсус в возможности подать общую заявку, 4 октября о своем желании провести ЧМ-2034 на своей территории официально заявили власти Саудовской Аравии.

«Проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет значить для нас все. Мы – футбольная нация. Это то, из чего состоят мечты всех поколений саудовских граждан», – заявил президент Федерации футбола Саудовской Аравии принц Ясир Аль-Машал.

Более того, в последующие дни саудиты отрапортовали о том, что их стремление принять через одиннадцать лет Мундиаль уже официально поддержали футбольные власти Сирии, Бангладеш, Ливии, Туниса и Ботсваны. Нет сомнений, что в ближайшие дни, недели и даже месяцы список государств, которые выкажут поддержку Саудовской Аравии как потенциальному хозяину ЧМ-2034 будет только увеличиваться…

Очевидно, что британские инсайдеры крайне близки к истине, потому как условной заявке от стран АСЕАН, если она вообще появится на свет, будет крайне непросто быть сильным конкурентом для Саудовской Аравии, как в политической, так и чисто в организационной плоскости. Синхронизировать ресурсы (экономические, политические, социальные и т.д.) десяти стран – это серьезный вызов, с которым история проведения футбольных чемпионатов мира еще не сталкивалась, а потому самодостаточная и единоличная заявка саудитов выглядит более выигрышной еще и в таком компоненте, который в ФИФА обозначают как «устойчивость» (подразумевает под собой совокупность факторов, начиная от удобства перемещения болельщиков между стадионами для посещения матчей, и заканчивая очевидной необходимостью минимизации влияния от проведения чемпионата мира на окружающую среду).



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Если представить, что в ФИФА действительно были заинтересованы в том, чтобы заявка Саудовской Аравии не имела серьезной конкуренции за право провести ЧМ-2034, то для этого, учитывая отсутствие шансов у КОНКАКАФ, нужно было вывести «из игры» еще хотя бы две конфедерации, но Инфантино и компании удалось даже перевыполнить этот план: сперва за счет одобрения присоединения Марокко к совместной заявке Испании и Португалии на ЧМ-2030 (именно она изначально считалась фаворитом), что позволило «отсеять» УЕФА и КАФ, а затем и «уникальным решением» с Уругваем, Аргентиной и Парагваем, не давшим никаких шансов на ЧМ-2034 для КОНМЕБОЛ.

Причем решение по формуле ЧМ-2030, как отмечается в официальном коммюнике, было единогласным и проведено через Совет ФИФА, который является основным органом организации, принимающим решения. В состав Совета входят: президент ФИФА Джанни Инфантино и восемь вице-президентов – шейх Салман (АФК), Алехандро Домингес (КОНМЕБОЛ), Виктор Монтальяни (КОНКАКАФ), Александер Чеферин (УЕФА), Ламберт Малток (ОФК), Патрис Моцепе (КАФ), Шандор Чаньи (УЕФА) и Дебби Хьюитт (УЕФА). Также право голоса имеют генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и еще 28 членов, избирающихся через конфедерации.

Так что формально президент ФИФА Джанни Инфантино напрямую не принимал никаких решений, которые бы могли дать основания заподозрить его лично в лоббировании чьих-либо интересов. Все решения были проведены через коллегиальный орган, но в целом, чисто с точки зрения обывателя, нельзя не оценить, каким искусным дриблером оказался нынешний глава Международной федерации футбола. И пускай на лицо хрестоматийный случай, когда вроде бы «и волки сыты, и овцы целы», но почему-то есть ощущение, что Инфантино в аспекте ЧМ-2034 будут вспоминать не менее долго и «ласково», чем его также довольно техничного с точки зрения бюрократических манипуляций предшественника Йозефа Блаттера, при котором избирались страны-хозяйки ЧМ-2018 и ЧМ-2022…