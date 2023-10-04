ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030
Также 3 матча турнира сыграют в Уругвае, Аргентине и Парагвае
Чемпионат мира по футболу 2030 года состоится в Марокко, Португалии и Испании.
Также в честь столетия турнира свои первые матчи сборные Уругвая, Аргентины и Парагвая проведут дома, ведь именно Южная Америка была первой хозяйкой чемпионата. Все 6 стран получат автоматический пропуск на турнир.
Чемпионат мира 2034 должен состояться в Азии или Океании.
Интересно, что Украина также претендовала на проведение мундиаля и подавала заявку вместе с Португалией и Испанией. Но в определенный момент европейские партнеры решили, что Марокко будет более удобным вариантом для совместного проведения чемпионата мира.
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