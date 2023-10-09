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Чемпионат мира
09 октября 2023, 08:10 | Обновлено 09 октября 2023, 08:12
2366
6

«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034

Саудовская Аравия ждет свой шанс

09 октября 2023, 08:10 | Обновлено 09 октября 2023, 08:12
2366
6
«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, в ФИФА уже в основном определились, что чемпионат мира в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии.

«ЧМ в Саудовской Аравии – почти решенное дело. Очень вероятно. Деньги сделали свое дело, это событие принесет ФИФА миллиарды», – сказал источник.

На прошлой неделе ФИФА отдала ЧМ-2030 Испании, Португалии и Марокко, подчеркнув, что ЧМ-2034 пройдет в Азии или Океании.

Сообщается, что турнир очень хочет принять Австралия, которая недовольна тем, как активно Саудовская Аравия включилась в борьбу за чемпионат мира.

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чемпионат мира по футболу
Источник Daily Mail
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Комментарии 6
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Алекс 19
Це великі гроші .Фіфа це не організація що бере гроші у російських олігархів за допуск u 17 хоса з них кров ллється як з труби 
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+2
luceorius
То вже треба звикати, що кожен другий ЧС буде відбуватись напередодні Різдва в багатих пустельних країнах Близького Сходу?  Чи таки віддадуть Австралії, яка успішно провела вже дві олімпіади. 
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0
nick07
навряд чи, зважаючи, що лише на днях був у Катарі, але... знаючи, як люблять гроші у ФІФА, то і це може бути.
Хоча обіцяли на всіх континентах проводити, то чомусь Австралію обходять стороною
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0
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Теннис
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