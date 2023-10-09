«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034
Саудовская Аравия ждет свой шанс
По информации британских СМИ, в ФИФА уже в основном определились, что чемпионат мира в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии.
«ЧМ в Саудовской Аравии – почти решенное дело. Очень вероятно. Деньги сделали свое дело, это событие принесет ФИФА миллиарды», – сказал источник.
На прошлой неделе ФИФА отдала ЧМ-2030 Испании, Португалии и Марокко, подчеркнув, что ЧМ-2034 пройдет в Азии или Океании.
Сообщается, что турнир очень хочет принять Австралия, которая недовольна тем, как активно Саудовская Аравия включилась в борьбу за чемпионат мира.
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