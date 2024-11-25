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  4. Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Англия
25 ноября 2024, 19:43 | Обновлено 25 ноября 2024, 19:44
5882
22

Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма

Илью готов приобрести «Манчестер Сити»

25 ноября 2024, 19:43 | Обновлено 25 ноября 2024, 19:44
5882
22
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Getty Images/Global Images Ukraine

«Борнмут» будет готов продать своего украинского защитника Илью Забарного следующим летом, сообщает Football Insider.

Английский клуб рассматривает расставание с 22-летним игроком как выгодную сделку, если поступит «крупное» предложение, а футболисту предложат участие в Лиге чемпионов и солидную зарплату.

Илья уже стал потенциальной целью для «Манчестер Сити», так как соответствует многим критериям, которые ценит главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Не исключено, что чемпион Англии, учитывая провальную игру в обороне в последних матчах, будет готов усилить свою защиту украинцем. «Борнмут» намерен продать защитника за сумму в 65 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее эксперт объяснил, почему Забарный не перейдет в «Тоттенхэм».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 22
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luceorius
 Іллі є над чим подумати, оскільки над  МС нависла загроза переведення у четверпий дивізіон англійського футболу. 
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+3
Умник
Мама мия. 30% идет Динамо. Норм
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+3
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Pavel_i_CO
12-15млн отримає Динамо Київ за перепродаж Іллі. В сумі + - 40млн зароблять на продажі свого вихованця. І не забуваємо про можливі 50% від перепродажу Циганкова і 20 % від перепродажу Миколенко. Гіпотетично, нормальна така сума може бути в майбутньому 
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+1
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Main
Супер👏👏
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-2
MaximusOne
Не знаю чи Гвардіола після Чигринського, захоче купувати укр захисника.
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-4
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contr
Ніхто це гівно не купить !
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-13
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