Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма

«Борнмут» будет готов продать своего украинского защитника Илью Забарного следующим летом, сообщает Football Insider.

Английский клуб рассматривает расставание с 22-летним игроком как выгодную сделку, если поступит «крупное» предложение, а футболисту предложат участие в Лиге чемпионов и солидную зарплату.

Илья уже стал потенциальной целью для «Манчестер Сити», так как соответствует многим критериям, которые ценит главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Не исключено, что чемпион Англии, учитывая провальную игру в обороне в последних матчах, будет готов усилить свою защиту украинцем. «Борнмут» намерен продать защитника за сумму в 65 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее эксперт объяснил, почему Забарный не перейдет в «Тоттенхэм».