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24 ноября 2024, 23:44 |
673
0

Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил бразилец Роналдо

24 ноября 2024, 23:44 |
673
0
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших нападающих в XXI веке.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный бразилец Роналдо. «Зубастик» является двукратным чемпионом мира и обладателем Золотого мяча.

Вторую позицию рейтинга занял легенда АПЛ и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, а обладатель Золотого мяча 2022 француз Карим Бензема получил третье место.

На четвертой строчке разместился лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, а уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович, Гарри Кейн, Рауль и Самюэль Это'о.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие форварды в XXI веке по версии от GiveMeSport

  1. Роналдо
  2. Тьерри Анри
  3. Карим Бензема
  4. Уэйн Руни
  5. Луис Суарес
  6. Роберт Левандовски
  7. Златан Ибрагимович
  8. Гарри Кейн
  9. Рауль
  10. Самюэль Это'о
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Роналдо Тьерри Анри Карим Бензема Уэйн Руни Луис Суарес Роберт Левандовски Златан Ибрагимович Гарри Кейн Рауль Гонсалес Самюэль Это'о рейтинг GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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