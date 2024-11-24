Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших нападающих в XXI веке.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный бразилец Роналдо. «Зубастик» является двукратным чемпионом мира и обладателем Золотого мяча.

Вторую позицию рейтинга занял легенда АПЛ и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, а обладатель Золотого мяча 2022 француз Карим Бензема получил третье место.

На четвертой строчке разместился лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, а уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович, Гарри Кейн, Рауль и Самюэль Это'о.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие форварды в XXI веке по версии от GiveMeSport