Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Наибольшее признание получил бразилец Роналдо
Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших нападающих в XXI веке.
Первую позицию в рейтинге занимает легендарный бразилец Роналдо. «Зубастик» является двукратным чемпионом мира и обладателем Золотого мяча.
Вторую позицию рейтинга занял легенда АПЛ и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, а обладатель Золотого мяча 2022 француз Карим Бензема получил третье место.
На четвертой строчке разместился лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, а уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович, Гарри Кейн, Рауль и Самюэль Это'о.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Лучшие форварды в XXI веке по версии от GiveMeSport
- Роналдо
- Тьерри Анри
- Карим Бензема
- Уэйн Руни
- Луис Суарес
- Роберт Левандовски
- Златан Ибрагимович
- Гарри Кейн
- Рауль
- Самюэль Это'о
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный голкипер наконец поделился своей историей
Джорджина Родригес приоткрыла занавес новой покупки звездного семейства