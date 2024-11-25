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Чемпионат Турции
Трабзонспор
25.11.2024 19:00 – FT 5 : 0
Адана Демирспор
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Турция
25 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 26 ноября 2024, 00:03
119
0

Отгрузили пять мячей. Батагов успешно дебютировал за Трабзонспор

«Трабзонспор» разгромил команду «Адана Демирспор» со счетом 5:0

25 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 26 ноября 2024, 00:03
119
0
Отгрузили пять мячей. Батагов успешно дебютировал за Трабзонспор
УАФ. Арсений Батагов

Украинский защитник Арсений Батагов успешно дебютировал за турецкий клуб «Трабзонспор».

В матче 13-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» разгромил команду «Адана Демирспор» со счетом 5:0.

22-летний украинский центрбек вышел в основном составе и провел на поле все 90 минут. Он помог своей команде отыграть на ноль в защите.

Батагов получил от сервиса WhoScored высокую оценку 7.2, веб-портал Sofascore оценил действия украинца оценкой 7.1.

Украинец перешел в турецкий Трабзонспор из луганской Зари в августе 2024 года.

Хет-трик оформил австрийский хавбек Мухаммед Чам, дублем отметился форвард Симон Банза из ДР Конго.

«Трабзонспор» набрал 15 очков и занимает 10-е место. Лидируют: Галатасарай (34 очка), Фенербахче (29), Самсунспор (26).

Чемпионат Турции. 13-й тур, 25 ноября

Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0

Голы: Мухаммед Чам, 3, 78, 84, Симон Банза, 50, 54

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 12 11 1 0 33 - 11 34
2 Фенербахче 12 9 2 1 33 - 11 29
3 Самсунспор 13 8 2 3 25 - 14 26
4 Эюпспор 13 6 4 3 19 - 13 22
5 Гёзтепе 12 6 3 3 23 - 15 21
6 Бешикташ 12 6 3 3 21 - 14 21
7 Сивасспор 13 5 3 5 17 - 20 18
8 Истанбул Башакшехир 12 4 4 4 17 - 17 16
9 Ризеспор 12 5 1 6 12 - 20 16
10 Трабзонспор 12 3 6 3 17 - 14 15
11 Газиантеп 12 4 3 5 18 - 18 15
12 Касымпаша 13 3 6 4 16 - 19 15
13 Коньяспор 13 4 3 6 15 - 21 15
14 Антальяспор 12 4 2 6 15 - 24 14
15 Кайсериспор 12 2 6 4 13 - 22 12
16 Аланьяспор 12 2 5 5 10 - 15 11
17 Бодрумспор 13 3 2 8 10 - 17 11
18 Хатайспор 12 1 4 7 11 - 19 7
19 Адана Демирспор 12 0 2 10 9 - 30 2
Полная таблица

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаммед Чам Сарачевич (Трабзонспор).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаммед Чам Сарачевич (Трабзонспор).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Трабзонспор).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Трабзонспор).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаммед Чам Сарачевич (Трабзонспор).
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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Адана Демирспор видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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