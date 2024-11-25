Отгрузили пять мячей. Батагов успешно дебютировал за Трабзонспор
«Трабзонспор» разгромил команду «Адана Демирспор» со счетом 5:0
Украинский защитник Арсений Батагов успешно дебютировал за турецкий клуб «Трабзонспор».
В матче 13-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» разгромил команду «Адана Демирспор» со счетом 5:0.
22-летний украинский центрбек вышел в основном составе и провел на поле все 90 минут. Он помог своей команде отыграть на ноль в защите.
Батагов получил от сервиса WhoScored высокую оценку 7.2, веб-портал Sofascore оценил действия украинца оценкой 7.1.
Украинец перешел в турецкий Трабзонспор из луганской Зари в августе 2024 года.
Хет-трик оформил австрийский хавбек Мухаммед Чам, дублем отметился форвард Симон Банза из ДР Конго.
«Трабзонспор» набрал 15 очков и занимает 10-е место. Лидируют: Галатасарай (34 очка), Фенербахче (29), Самсунспор (26).
Чемпионат Турции. 13-й тур, 25 ноября
Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0
Голы: Мухаммед Чам, 3, 78, 84, Симон Банза, 50, 54
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2
|Фенербахче
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3
|Самсунспор
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4
|Эюпспор
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5
|Гёзтепе
|12
|6
|3
|3
|23 - 15
|21
|6
|Бешикташ
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|7
|Сивасспор
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|8
|Истанбул Башакшехир
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|9
|Ризеспор
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|10
|Трабзонспор
|12
|3
|6
|3
|17 - 14
|15
|11
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|12
|Касымпаша
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|13
|Коньяспор
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|14
|Антальяспор
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|15
|Кайсериспор
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16
|Аланьяспор
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|17
|Бодрумспор
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|18
|Хатайспор
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19
|Адана Демирспор
|12
|0
|2
|10
|9 - 30
|2
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр отметил Мозеса Итауму
Шахтер после разгрома Ингульца продолжает идти на третьей позиции