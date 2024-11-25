Отгрузили пять мячей. Батагов успешно дебютировал за Трабзонспор

Украинский защитник Арсений Батагов успешно дебютировал за турецкий клуб «Трабзонспор».

В матче 13-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» разгромил команду «Адана Демирспор» со счетом 5:0.

22-летний украинский центрбек вышел в основном составе и провел на поле все 90 минут. Он помог своей команде отыграть на ноль в защите.

Батагов получил от сервиса WhoScored высокую оценку 7.2, веб-портал Sofascore оценил действия украинца оценкой 7.1.

Украинец перешел в турецкий Трабзонспор из луганской Зари в августе 2024 года.

Хет-трик оформил австрийский хавбек Мухаммед Чам, дублем отметился форвард Симон Банза из ДР Конго.

«Трабзонспор» набрал 15 очков и занимает 10-е место. Лидируют: Галатасарай (34 очка), Фенербахче (29), Самсунспор (26).

Чемпионат Турции. 13-й тур, 25 ноября

Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0

Голы: Мухаммед Чам, 3, 78, 84, Симон Банза, 50, 54

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