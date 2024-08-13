Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
Турция
13 августа 2024, 22:23 | Обновлено 14 августа 2024, 00:12
6426
4

ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины

Арсений Батагов перешел в турецкий «Трабзонспор» из луганской «Зари»

13 августа 2024, 22:23 | Обновлено 14 августа 2024, 00:12
6426
4
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании украинского центрального защитника луганской «Зари» Арсения Батагова.

Срок действия контракта между клубом и 22-летним футболистом пока неизвестен.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного интернет-ресурса Transfermarkt, она составляет 1.8 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Арсений Батагов провел 30 матчей за «Зарю», отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также на его счету 3 матча за олимпийскую сборную Украины на групповом этапе футбольного турнира Игр-2024 в Париже.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. МЮ подписал еще одного игрока Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника за 50 миллионов евро
14 августа состоится жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины
трансферы Трабзонспор Заря Луганск Арсений Батагов трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу сборная Украины по футболу U-23
Дмитро Вербинський Источник: ФК Трабзонспор
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти выиграл Суперкубок Саудовской Аравии
Футбол | 13 августа 2024, 23:15 1
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти выиграл Суперкубок Саудовской Аравии
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти выиграл Суперкубок Саудовской Аравии

Чемпион страны в футбольной лотерее одолел команду Аль-Ахли

Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста
Футбол | 13 августа 2024, 16:01 14
Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста
Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста

Украинский вингер удивлен, что клуб самовольно отклонил все предложения по его трансферу

Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Футбол | 13.08.2024, 06:23
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Футбол | 13.08.2024, 14:46
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13.08.2024, 23:45
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Удачи! Хороший игрок!
Ответить
+4
tato88
Успіхів! 
Ответить
+2
vitaha33
Вітаю, набиратись досвіду і чекаємо в основній збірній
Ответить
+1
u6464u
його  рівень, може зпрогресувати якщо всі пазли складуться.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05
Футбол
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
13.08.2024, 10:19 2
Футбол
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
12.08.2024, 11:06
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 138
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48
Бокс
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
12.08.2024, 06:05 57
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем