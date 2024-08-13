ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании украинского центрального защитника луганской «Зари» Арсения Батагова.

Срок действия контракта между клубом и 22-летним футболистом пока неизвестен.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного интернет-ресурса Transfermarkt, она составляет 1.8 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Арсений Батагов провел 30 матчей за «Зарю», отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также на его счету 3 матча за олимпийскую сборную Украины на групповом этапе футбольного турнира Игр-2024 в Париже.