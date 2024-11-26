Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0. Хет-трик, дубль и Батагов. Видео голов
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26 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Турции между командами Трабзонспор и Адана Демирспор.
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Поединок прошел на стадионе Парк Папра в городе Трабзон. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
В этом матче за Трабзонспор дебютировал украинский центральный защитник Арсений Батагов. Он провел все 90 минут.
Хет-трик оформил Мухаммед Чам, а дубль – Симон Банза.
Чемпионат Турции. 13-й тур, 25 ноября
Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0
Голы: Мухаммед Чам, 3, 78, 84, Симон Банза, 50, 54
Видео голов и обзор матча:
События матча
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