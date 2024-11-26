26 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Турции между командами Трабзонспор и Адана Демирспор.

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Поединок прошел на стадионе Парк Папра в городе Трабзон. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

В этом матче за Трабзонспор дебютировал украинский центральный защитник Арсений Батагов. Он провел все 90 минут.



Хет-трик оформил Мухаммед Чам, а дубль – Симон Банза.

Чемпионат Турции. 13-й тур, 25 ноября

Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0

Голы: Мухаммед Чам, 3, 78, 84, Симон Банза, 50, 54

Видео голов и обзор матча: