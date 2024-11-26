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Чемпионат Турции
Трабзонспор
25.11.2024 19:00 – FT 5 : 0
Адана Демирспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
26 ноября 2024, 03:38 |
42
0

Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0. Хет-трик, дубль и Батагов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Турции

26 ноября 2024, 03:38 |
42
0
Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0. Хет-трик, дубль и Батагов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Турции между командами Трабзонспор и Адана Демирспор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Парк Папра в городе Трабзон. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

В этом матче за Трабзонспор дебютировал украинский центральный защитник Арсений Батагов. Он провел все 90 минут.

Хет-трик оформил Мухаммед Чам, а дубль – Симон Банза.

Чемпионат Турции. 13-й тур, 25 ноября

Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0

Голы: Мухаммед Чам, 3, 78, 84, Симон Банза, 50, 54

Видео голов и обзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаммед Чам Сарачевич (Трабзонспор).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаммед Чам Сарачевич (Трабзонспор).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Трабзонспор).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Трабзонспор).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаммед Чам Сарачевич (Трабзонспор).
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Трабзонспор Адана Демирспор хет-трик Арсений Батагов чемпионат Турции по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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