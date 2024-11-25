Эмполи и Удинезе разошлись миром, Лечче обыграл на выезде Венецию
Состоялись заключительные матчи 13-го тура Серии А
Сегодня, 25 ноября, состоялись заключительные матчи 13-го тура чемпионата Италии по футболу 2024/25.
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В первом матче игрового дня «Удинезе» сыграл вничью с «Эмполи». «Зебры», которые мощно начали сезон и возглавляли турнирную таблицу Серии А, не знают вкуса побед уже четыре матча подряд.
Завершился игровой тур Италии в Венеции, где местный клуб минимально уступил «Лечче».
Серия А. 13-й тур, 25 ноября.
Эмполи – Удинезе – 1:1
Голы: Пеллегри, 23 - Дэвис, 76.
Венеция – Лечче – 0:1
Гол: Доргу, 70.
#EmpoliUdinese 1-1— Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 25, 2024
90+4 | A point apiece#ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/sJcSjXBoV6
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