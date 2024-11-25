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Чемпионат Италии
Эмполи
25.11.2024 19:30 – FT 1 : 1
Удинезе
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Италия
25 ноября 2024, 23:38 |
19
0

Эмполи и Удинезе разошлись миром, Лечче обыграл на выезде Венецию

Состоялись заключительные матчи 13-го тура Серии А

25 ноября 2024, 23:38 |
19
0
Эмполи и Удинезе разошлись миром, Лечче обыграл на выезде Венецию
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмполи – Удинезе

Сегодня, 25 ноября, состоялись заключительные матчи 13-го тура чемпионата Италии по футболу 2024/25.

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В первом матче игрового дня «Удинезе» сыграл вничью с «Эмполи». «Зебры», которые мощно начали сезон и возглавляли турнирную таблицу Серии А, не знают вкуса побед уже четыре матча подряд.

Завершился игровой тур Италии в Венеции, где местный клуб минимально уступил «Лечче».

Серия А. 13-й тур, 25 ноября.

Эмполи – Удинезе – 1:1
Голы: Пеллегри, 23 - Дэвис, 76.

Венеция – Лечче – 0:1
Гол: Доргу, 70.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Лечче Венеция Удинезе Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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