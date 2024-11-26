Италия26 ноября 2024, 02:36 |
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Венеция – Лечче – 0:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор
Команды закрывали 13-й тур итальянской Серии А
26 ноября 2024, 02:36 |
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25 ноября в заключительном матче 13-го тура Серии А встречались «Венеция» и «Лечче».
«Венеция», которая занимает последнее место в турнирной таблице, играла лучше, даже создала больше моментов. Однако для победы нужно реализовывать свои шансы.
После первого тайма на табло оставались нули.
Во втором тайме игроки «Венеции» продолжили атаковать, но на 70-й минуте пропустили контратаку.
Автором единственного гола в игре стал Патрик Доргу.
Серия А. 13-й тур. 25 ноября
Венеция – Лечче – 0:1
Гол: Доргу, 70
Видео гола и обзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Доргу (Лечче).
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