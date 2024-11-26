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Венеция
25.11.2024 21:45 – FT 0 : 1
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Италия
26 ноября 2024, 02:36 |
12
0

Венеция – Лечче – 0:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор

Команды закрывали 13-й тур итальянской Серии А

26 ноября 2024, 02:36 |
12
0
Венеция – Лечче – 0:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября в заключительном матче 13-го тура Серии А встречались «Венеция» и «Лечче».

«Венеция», которая занимает последнее место в турнирной таблице, играла лучше, даже создала больше моментов. Однако для победы нужно реализовывать свои шансы.

После первого тайма на табло оставались нули.

Во втором тайме игроки «Венеции» продолжили атаковать, но на 70-й минуте пропустили контратаку.

Автором единственного гола в игре стал Патрик Доргу.

Серия А. 13-й тур. 25 ноября

Венеция – Лечче – 0:1

Гол: Доргу, 70

Видео гола и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Доргу (Лечче).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Венеция Лечче
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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