Украина. Первая лига25 ноября 2024, 23:40 |
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Полтава – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеобзор матча 18-го тура Первой лиги Украины
25 ноября 2024, 23:40 |
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25 ноября состоялся матч 18-го тура ПФЛ между командами «Полтава» и «Металлист 1925».
Игра завершилась победой «Металлиста 1925» со счётом 1:0.
«Металлист 1925» занял 2-е место в группе Б, обогнав «Полтаву». Оба клуба вышли в группу за повышение в классе.
Первая лига. 18-й тур. 25 ноября
«Полтава» – «Металлист 1925» – 0:1
Гол: Моура, 50
Видеообзор матча:
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