Полтава – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча

25 ноября состоялся матч 18-го тура ПФЛ между командами «Полтава» и «Металлист 1925».

Игра завершилась победой «Металлиста 1925» со счётом 1:0.

«Металлист 1925» занял 2-е место в группе Б, обогнав «Полтаву». Оба клуба вышли в группу за повышение в классе.

Первая лига. 18-й тур. 25 ноября

«Полтава» – «Металлист 1925» – 0:1

Гол: Моура, 50

Видеообзор матча: