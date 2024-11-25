Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Украина. Первая лига
25 ноября 2024, 23:40 |
27
0

Полтава – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеобзор матча 18-го тура Первой лиги Украины

25 ноября 2024, 23:40 |
27
0
Полтава – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Металлист 1925

25 ноября состоялся матч 18-го тура ПФЛ между командами «Полтава» и «Металлист 1925».

Игра завершилась победой «Металлиста 1925» со счётом 1:0.

«Металлист 1925» занял 2-е место в группе Б, обогнав «Полтаву». Оба клуба вышли в группу за повышение в классе.

Первая лига. 18-й тур. 25 ноября

«Полтава» – «Металлист 1925» – 0:1

Гол: Моура, 50

Видеообзор матча:

По теме:
Отгрузили пять мячей. Батагов успешно дебютировал за Трабзонспор
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Забитый мяч в ворота Полесья – много значит»
Полузащитник Руха может восстановиться к матчу с Шахтером 
Полтава Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Ари Моура
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Футбол | 25 ноября 2024, 19:43 55
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма

Илью готов приобрести «Манчестер Сити»

Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Футбол | 25 ноября 2024, 20:54 21
Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 

Валерий Лютый получил сумму в размере 2500 гривен

Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ ст.
Футбол | 25.11.2024, 22:44
Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ ст.
Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ ст.
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Снукер | 25.11.2024, 07:39
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Футбол | 25.11.2024, 22:23
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 20
Футбол
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48
Бокс
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 3
Футбол
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
24.11.2024, 17:43 1
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.11.2024, 01:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем