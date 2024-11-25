28 ноября состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Хайденхайм» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фойт-Арена», который находится в Хайденхайме.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.



Хайденхайм – Челси. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция