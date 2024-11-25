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Лига конференций
25 ноября 2024, 23:06 |
25
0

Хайденхайм – Челси. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву

25 ноября 2024, 23:06 |
25
0
Хайденхайм – Челси. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 ноября состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Хайденхайм» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фойт-Арена», который находится в Хайденхайме.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Хайденхайм – Челси. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хайденхайм – Челси
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Трансляция матча В эфире

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Хайденхайм Лига конференций Челси смотреть онлайн Михаил Мудрик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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