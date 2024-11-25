Лига конференций25 ноября 2024, 23:06 |
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Хайденхайм – Челси. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву
25 ноября 2024, 23:06 |
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28 ноября состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Хайденхайм» и «Челси».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Фойт-Арена», который находится в Хайденхайме.
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Хайденхайм – Челси. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хайденхайм – ЧелсиСмотреть трансляцию
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