28 ноября на «Фойт-Арена» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «Хайденхайм» встретится с «Челси». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Хайденхайм

Команда долго играла под руководством Франка Шмидта. Он постепенно выстраивал скромный коллектив, который принял еще на фактически любительском уровне. Достаточно долго красно-синие играли в Бундеслиге 2, и в 2023-м году дебютировали в высшем дивизионе. Изначально новичка воспринимали скептично, но тот не просто не вылетел назад - он забрался на 8-е место, пусть и опередив сразу двух соперников при равенстве очков. Более того, повезло еще раз: даже такого хватило, чтобы отправиться в Лигу конференций. В новом цикле клуб мощно стартовал, правда, осенью в Бундеслиге заметно сдулся. Но не в еврокубке, где пока что сохраняется стопроцентная статистика - выиграли и у Хеккена дважды, и у Олимпии, Пафоса и Хартс уже осенью.

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Челси

Клуб в прошлом сезоне под руководством Почеттино старался выбраться из ямы, в которую угодил в 2022/2023. Прогресс был, но 6-е место оказалось не достаточным, сравнительно с инвестициями и ожиданиями. В итоге летом пригласили на пост наставника Мареску. Тот прекрасно понимает, что приоритетное задание - завоевать место в топ-4 АПЛ, и именно там играет основная обойма. А Лига конференций воспринимается Энцо как сфера для обеспечения игровой практики для тех футболистов, что не получают ее полноценно в чемпионате страны. И пока что проблемы у такой версии англичан были только с Серветтом в квалификации, который прошли за счет разницы голов. В основном раунде не было проблем даже с Гентом и Панатинаикосом, каждому из которых забили по четыре гола. А армянский Ноа разгромили 8:0!

Статистика личных встреч

Немцы только год как в Бундеслиге 1 играют. Они впервые принимают столь статусного соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к немцам. Они явно сдуваются осенью. Рекомендуем ставить на то, что гости из Лондона выиграют при форе -1 гол (коэффициент - 1,666).