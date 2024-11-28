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Лига конференций
Хайденхайм
28.11.2024 19:45 – FT 0 : 2
Челси
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Лига конференций
28 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:17
5175
0

Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

28 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:17
5175
0
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в 19:45 прошел матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Хайденхайм» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме. Кристофер Нкунку открыл счет для гостей на 51-й минуте (1:0).

Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в девятку на 86-й минуте (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче

Лондонский клуб набрал 12 очков из 12 и лидирует в Лиге конференций. Челси обеспечил себе место в плей-офф ЛК.

Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября

Хайденхайм (Германия) – Челси (Англия) – 0:2

Голы: Нунку, 51, Мудрик, 86

ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 51 мин

ГОЛ! 0:2. Михаил Мудрик, 86 мин

События матча

90’ +6
Cesare Casadei (Челси) получает красную карточку.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
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Михаил Мудрик Хайденхайм Челси Лига конференций Кристофер Нкунку видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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