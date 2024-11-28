Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
28 ноября в 19:45 прошел матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Хайденхайм» и «Челси».
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Команды провели поединок на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме. Кристофер Нкунку открыл счет для гостей на 51-й минуте (1:0).
Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в девятку на 86-й минуте (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче
Лондонский клуб набрал 12 очков из 12 и лидирует в Лиге конференций. Челси обеспечил себе место в плей-офф ЛК.
Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября
Хайденхайм (Германия) – Челси (Англия) – 0:2
Голы: Нунку, 51, Мудрик, 86
ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 51 мин
ГОЛ! 0:2. Михаил Мудрик, 86 мин
События матча
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