28 ноября в 19:45 прошел матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Хайденхайм» и «Челси».

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Команды провели поединок на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме. Кристофер Нкунку открыл счет для гостей на 51-й минуте (1:0).

Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в девятку на 86-й минуте (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче

Лондонский клуб набрал 12 очков из 12 и лидирует в Лиге конференций. Челси обеспечил себе место в плей-офф ЛК.

Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября

Хайденхайм (Германия) – Челси (Англия) – 0:2

Голы: Нунку, 51, Мудрик, 86

ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 51 мин

ГОЛ! 0:2. Михаил Мудрик, 86 мин