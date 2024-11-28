Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Лига конференций
Хайденхайм
28.11.2024 19:45 – FT 0 : 2
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
28 ноября 2024, 21:42 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:06
3324
1

Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК

Лондонский клуб набрал 12 очков из 12 и лидирует в Лиге конференций

28 ноября 2024, 21:42 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:06
3324
1
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в 19:45 прошел матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Хайденхайм» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме.

Кристофер Нкунку открыл счет для гостей на 51-й минуте (1:0).

Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в девятку на 86-й минуте (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче

Лондонский клуб набрал 12 очков из 12 и лидирует в Лиге конференций. Челси обеспечил себе место в плей-офф ЛК.

Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября

Хайденхайм (Германия) – Челси (Англия) – 0:2

Голы: Нунку, 51, Мудрик, 86

Хайденхайм: Мюллер, Тойеркауф, Зирслебен, Майнка, Траоре (Бройниг, 68), Мэлоуни (Бек, 68), Хонзак (Конте, 57), Дорш (Шеппнер, 57), Ваннер, Сиенза, Кауфманн (Гимбер, 78).

Челси: Йоргенсен, Бадьяшиль, Адарабиойо, Вейга, Дисаси, Дьюзбери-Холл (Рак-Сакьи, 90+2), Казадеи, Мудрик, Нкунку (Чуквуэмека, 76), Санчо (Джордж, 90+2), Гию (Жоау Феликс, 62).

Предупреждения: Траоре, 41, Шеппнер, 85 – Бадьяшиль, 2, Казадеи, 45, Йоргенсен, 81, Вейга, 84

Удаление: Казадеи, 90+6.

ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 51 мин

ГОЛ! 0:2. Михаил Мудрик, 86 мин

Фотогалерея: Михаил Мудрик

События матча

90’ +6
Cesare Casadei (Челси) получает красную карточку.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
По теме:
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч
ВИДЕО. Пожар в обороне. Как Виктория Пльзень забила второй гол Динамо
Хайденхайм Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор Кристофер Нкунку Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 28 ноября 2024, 21:07 0
Динамо Киев – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25

ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Футбол | 27 ноября 2024, 22:35 26
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ

Анатолий Трубин отказался здороваться с Александром Головиным

Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень
Футбол | 28.11.2024, 18:35
Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень
Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Бокс | 28.11.2024, 08:20
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Футбол | 28.11.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Мудрик молодець.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 68
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 349
Футбол
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем