Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Лондонский клуб набрал 12 очков из 12 и лидирует в Лиге конференций
28 ноября в 19:45 прошел матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Хайденхайм» и «Челси».
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Команды провели поединок на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме.
Кристофер Нкунку открыл счет для гостей на 51-й минуте (1:0).
Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в девятку на 86-й минуте (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче
Лондонский клуб набрал 12 очков из 12 и лидирует в Лиге конференций. Челси обеспечил себе место в плей-офф ЛК.
Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября
Хайденхайм (Германия) – Челси (Англия) – 0:2
Голы: Нунку, 51, Мудрик, 86
Хайденхайм: Мюллер, Тойеркауф, Зирслебен, Майнка, Траоре (Бройниг, 68), Мэлоуни (Бек, 68), Хонзак (Конте, 57), Дорш (Шеппнер, 57), Ваннер, Сиенза, Кауфманн (Гимбер, 78).
Челси: Йоргенсен, Бадьяшиль, Адарабиойо, Вейга, Дисаси, Дьюзбери-Холл (Рак-Сакьи, 90+2), Казадеи, Мудрик, Нкунку (Чуквуэмека, 76), Санчо (Джордж, 90+2), Гию (Жоау Феликс, 62).
Предупреждения: Траоре, 41, Шеппнер, 85 – Бадьяшиль, 2, Казадеи, 45, Йоргенсен, 81, Вейга, 84
Удаление: Казадеи, 90+6.
ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 51 мин
ГОЛ! 0:2. Михаил Мудрик, 86 мин
Фотогалерея: Михаил Мудрик
События матча
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