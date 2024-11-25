Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что
Валерий Лютый получил сумму в размере 2500 гривен
Делегат Украинской ассоциации футбола Валерий Лютый получил взятку.
Специалист работал на матче 1/64 финала Кубка Украины «Олимпия» – «Кремень» (2:0). По информации ТаТоТаке, специалист отметил отсутствие норм безопасности на стадионе «Олимпии» и ненадлежащее состояние, в котором находилось укрытие. Однако делегат в итоге позволил провести этот матч, он не описал эти проблемы в своем рапорте и получил за эту услугу 2500 гривен.
Впоследствии Лютый пришел полиграф, где признался в содеянном. Из-за этого он был отстранен на шесть месяцев.
Ранее состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, во время которого был принят ряд решений.
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