ФОТО. На исполкоме УАФ принят ряд важных решений. Кого уволили?

28 октября состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, в ходе которого было принято ряд решений.

В частности, Исполком УАФ утвердил следующий состав Комитета женского и девичьего футбола УАФ: председатель комитета – Анастасия Клипаченко; заместитель председателя комитета – Сергей Новиков; члены комитета – Дарья Апанащенко, Руслан Диденко, Алиса Дуброва, Евгения Ершова, Даниил Еремко, Юрий Иванченко, Ольга Рудчик, Лариса Степаненко, Павел Форманюк, Елена Яковлева.

Исполком УАФ утвердил Регламент по аттестации клубов о праве участия во всеукраинских соревнованиях по футболу среди женщин и Регламент по лицензированию клубов о праве участия в соревнованиях УЕФА по футболу среди женщин.

Также исполком с 1 ноября текущего года прекратил полномочия менеджера (руководителя) по лицензированию (аттестации), ответственного за административное подразделение по аттестации футбольных клубов Центра лицензирования УАФ, Сергея Задирана, который написал заявление на увольнение по собственному желанию и назначил на эту должность Сергея Ельшова, который работал секретарем Комитета по аттестации футбольных клубов УАФ.

Кроме того, во время заседания исполкома была заслушана информация о представителях УАФ в комитетах и ​​панелях УЕФА.

В подразделениях УЕФА Украинскую ассоциацию футбола сейчас представляют: Андрей Шевченко (первый вице-глава Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА), Павел Бойчук (член комитета Хет-Трик), Сергей Ребров (член комитета соревнований национальных сборных), Александр Шевченко (член комитета лицензирование клубов), Сергей Владыко (член комитета по футзалу и пляжному футболу), Олег Лужный (член комитета футбола), Андрей Таран (член комитета стадионов и безопасности), Александр Каденко (член панели массового футбола), Виталий Данильченко (член панели административных экспертов).

Фотогалерея. Заседание исполкома УАФ