ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
Анастасия Клипаченко стала главой Комитета развития женского футбола УАФ
Мастер спорта международного класса, чемпионка мира и игрок женской сборной Украины по футзалу и пляжному футболу Анастасия Клипаченко возглавила Комитет развития женского и девичьего футбола Украинской ассоциации футбола.
Это решение открывает новую страницу по развитию женского футбола в Украине. Анастасия обладает богатым спортивным опытом и значительными достижениями в футзале и пляжном футболе. В течение своей карьеры она получила многочисленные титулы, в том числе шесть раз побеждала в чемпионате Украины по футзалу, а также становилась чемпионкой мира по пляжному футболу. Также три сезона провела в женском футболе Украины, когда была студенткой. Ее выступления за национальную сборную Украины по футзалу принесли ей бронзовую награду чемпионата Европы.
В новой роли Анастасия сосредоточится на реформировании и развитии системы женского футбола, в том числе на совершенствовании подготовки молодых спортсменок. Ее стратегия подразумевает интеграцию современных подходов в тренировочный процесс детских школ, клубов и сборных, акцент на развитии личности футболисток и построение фундамента для будущих поколений девушек в спорте.
Анастасия Клипаченко: «Я благодарна руководству за доверие и счастлива быть в новой мощной команде Андрея Шевченко. Моя главная цель – внедрять современные изменения и способствовать целостному развитию футболисток как личностей вне площадки в жизни. Это работа ради будущих поколений женщин в футболе в Украине и за ее пределами. Как спортсменка, выросшая в самом сердце женского футбола, я понимаю те вызовы, с которыми сталкивается каждая футболистка. И стараюсь, чтобы каждая из них чувствовала себя важной и знала, что о ней заботятся в стране».
Анастасия является не только высококвалифицированной спортсменкой, но и опытным тренером. Она имеет опыт тренировки как детей, так и профессиональных команд, а также соучредительницей женского спортивного движения «Путь чемпионки», которое занимается поддержкой профессиональных спортсменок Украины.
Ее предназначение является важным шагом в развитии женского футбола. Новая глава комитета стремится создать условия для того, чтобы украинские футболистки могли реализовывать свой потенциал на самом высоком уровне.
С 1 октября 2024 года Анастасия Клипаченко официально приступила к работе в новой должности.
Анастасия Клипаченко – мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу, игрок женской сборной Украины по пляжному футболу и эксфутзалистка. Дата рождения: 24 августа 1992 года. Место рождения: г. Гребенка, Полтавская обл., Украина.
Спортивные достижения
- Мастер спорта Украины и мастер спорта международного класса по футзалу и пляжному футболу
- Пятикратная чемпионка Украины по футзалу (команда IMS-НУХТ, Киев)
- Чемпионка Украины 2023/24 по футзалу (команда «Будстар-УГУ», Киев)
- Лучший бомбардир чемпионата Украины по футзалу 2023/24
- Бронзовый призер чемпионата Европы по футзалу
- Бронзовый и серебряный призер чемпионата Кувейта по футзалу (2021, 2023)
- Вице-чемпионка Европейских игр 2023 в составе женской сборной Украины по пляжному футболу
- Чемпионка мира 2023 среди клубов по пляжному футболу
Тренерская карьера
- Тренер Украинской христианской академии UCSA (2020–2021)
- Детский тренер академии ФК «Шахтер» (2020–2022)
- Тренер академии «Пари Сен-Жермен» в Кувейте (2022–2023)
- Главный тренер женской сборной Украины по мини-футболу (2024)
Общественная деятельность
- Соучредитель и лидер движения «Путь Чемпионки», поддерживающий профессиональных спортсменок
- Член комиссии Национального олимпийского комитета (НОК)
Награды
- Медаль от Президента Украины В. Зеленского «За труд и победу» (2023)
- Благодарность от мэра Киева «Лучшие спортсмены года» (2023)
Образование
- Два диплома магистра по специальностям «Маркетинг» и «Экономика труда и управления персоналом» (Национальный университет пищевых технологий)
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