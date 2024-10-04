ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?

Мастер спорта международного класса, чемпионка мира и игрок женской сборной Украины по футзалу и пляжному футболу Анастасия Клипаченко возглавила Комитет развития женского и девичьего футбола Украинской ассоциации футбола.

Это решение открывает новую страницу по развитию женского футбола в Украине. Анастасия обладает богатым спортивным опытом и значительными достижениями в футзале и пляжном футболе. В течение своей карьеры она получила многочисленные титулы, в том числе шесть раз побеждала в чемпионате Украины по футзалу, а также становилась чемпионкой мира по пляжному футболу. Также три сезона провела в женском футболе Украины, когда была студенткой. Ее выступления за национальную сборную Украины по футзалу принесли ей бронзовую награду чемпионата Европы.

В новой роли Анастасия сосредоточится на реформировании и развитии системы женского футбола, в том числе на совершенствовании подготовки молодых спортсменок. Ее стратегия подразумевает интеграцию современных подходов в тренировочный процесс детских школ, клубов и сборных, акцент на развитии личности футболисток и построение фундамента для будущих поколений девушек в спорте.

Анастасия Клипаченко: «Я благодарна руководству за доверие и счастлива быть в новой мощной команде Андрея Шевченко. Моя главная цель – внедрять современные изменения и способствовать целостному развитию футболисток как личностей вне площадки в жизни. Это работа ради будущих поколений женщин в футболе в Украине и за ее пределами. Как спортсменка, выросшая в самом сердце женского футбола, я понимаю те вызовы, с которыми сталкивается каждая футболистка. И стараюсь, чтобы каждая из них чувствовала себя важной и знала, что о ней заботятся в стране».

Анастасия является не только высококвалифицированной спортсменкой, но и опытным тренером. Она имеет опыт тренировки как детей, так и профессиональных команд, а также соучредительницей женского спортивного движения «Путь чемпионки», которое занимается поддержкой профессиональных спортсменок Украины.

Ее предназначение является важным шагом в развитии женского футбола. Новая глава комитета стремится создать условия для того, чтобы украинские футболистки могли реализовывать свой потенциал на самом высоком уровне.

С 1 октября 2024 года Анастасия Клипаченко официально приступила к работе в новой должности.

Анастасия Клипаченко – мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу, игрок женской сборной Украины по пляжному футболу и эксфутзалистка. Дата рождения: 24 августа 1992 года. Место рождения: г. Гребенка, Полтавская обл., Украина.

Спортивные достижения

Мастер спорта Украины и мастер спорта международного класса по футзалу и пляжному футболу

Пятикратная чемпионка Украины по футзалу (команда IMS-НУХТ, Киев)

Чемпионка Украины 2023/24 по футзалу (команда «Будстар-УГУ», Киев)

Лучший бомбардир чемпионата Украины по футзалу 2023/24

Бронзовый призер чемпионата Европы по футзалу

Бронзовый и серебряный призер чемпионата Кувейта по футзалу (2021, 2023)

Вице-чемпионка Европейских игр 2023 в составе женской сборной Украины по пляжному футболу

Чемпионка мира 2023 среди клубов по пляжному футболу

Тренерская карьера

Тренер Украинской христианской академии UCSA (2020–2021)

Детский тренер академии ФК «Шахтер» (2020–2022)

Тренер академии «Пари Сен-Жермен» в Кувейте (2022–2023)

Главный тренер женской сборной Украины по мини-футболу (2024)

Общественная деятельность

Соучредитель и лидер движения «Путь Чемпионки», поддерживающий профессиональных спортсменок

Член комиссии Национального олимпийского комитета (НОК)

Награды

Медаль от Президента Украины В. Зеленского «За труд и победу» (2023)

Благодарность от мэра Киева «Лучшие спортсмены года» (2023)

Образование