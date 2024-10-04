Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 22:32 | Обновлено 04 октября 2024, 23:55
1431
2

ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?

Анастасия Клипаченко стала главой Комитета развития женского футбола УАФ

04 октября 2024, 22:32 | Обновлено 04 октября 2024, 23:55
1431
2
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
УАФ. Анастасия Клипаченко

Мастер спорта международного класса, чемпионка мира и игрок женской сборной Украины по футзалу и пляжному футболу Анастасия Клипаченко возглавила Комитет развития женского и девичьего футбола Украинской ассоциации футбола.

Это решение открывает новую страницу по развитию женского футбола в Украине. Анастасия обладает богатым спортивным опытом и значительными достижениями в футзале и пляжном футболе. В течение своей карьеры она получила многочисленные титулы, в том числе шесть раз побеждала в чемпионате Украины по футзалу, а также становилась чемпионкой мира по пляжному футболу. Также три сезона провела в женском футболе Украины, когда была студенткой. Ее выступления за национальную сборную Украины по футзалу принесли ей бронзовую награду чемпионата Европы.

В новой роли Анастасия сосредоточится на реформировании и развитии системы женского футбола, в том числе на совершенствовании подготовки молодых спортсменок. Ее стратегия подразумевает интеграцию современных подходов в тренировочный процесс детских школ, клубов и сборных, акцент на развитии личности футболисток и построение фундамента для будущих поколений девушек в спорте.

Анастасия Клипаченко: «Я благодарна руководству за доверие и счастлива быть в новой мощной команде Андрея Шевченко. Моя главная цель – внедрять современные изменения и способствовать целостному развитию футболисток как личностей вне площадки в жизни. Это работа ради будущих поколений женщин в футболе в Украине и за ее пределами. Как спортсменка, выросшая в самом сердце женского футбола, я понимаю те вызовы, с которыми сталкивается каждая футболистка. И стараюсь, чтобы каждая из них чувствовала себя важной и знала, что о ней заботятся в стране».

Анастасия является не только высококвалифицированной спортсменкой, но и опытным тренером. Она имеет опыт тренировки как детей, так и профессиональных команд, а также соучредительницей женского спортивного движения «Путь чемпионки», которое занимается поддержкой профессиональных спортсменок Украины.

Ее предназначение является важным шагом в развитии женского футбола. Новая глава комитета стремится создать условия для того, чтобы украинские футболистки могли реализовывать свой потенциал на самом высоком уровне.

С 1 октября 2024 года Анастасия Клипаченко официально приступила к работе в новой должности.

Анастасия Клипаченко – мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу, игрок женской сборной Украины по пляжному футболу и эксфутзалистка. Дата рождения: 24 августа 1992 года. Место рождения: г. Гребенка, Полтавская обл., Украина.

Спортивные достижения

  • Мастер спорта Украины и мастер спорта международного класса по футзалу и пляжному футболу
  • Пятикратная чемпионка Украины по футзалу (команда IMS-НУХТ, Киев)
  • Чемпионка Украины 2023/24 по футзалу (команда «Будстар-УГУ», Киев)
  • Лучший бомбардир чемпионата Украины по футзалу 2023/24
  • Бронзовый призер чемпионата Европы по футзалу
  • Бронзовый и серебряный призер чемпионата Кувейта по футзалу (2021, 2023)
  • Вице-чемпионка Европейских игр 2023 в составе женской сборной Украины по пляжному футболу
  • Чемпионка мира 2023 среди клубов по пляжному футболу

Тренерская карьера

  • Тренер Украинской христианской академии UCSA (2020–2021)
  • Детский тренер академии ФК «Шахтер» (2020–2022)
  • Тренер академии «Пари Сен-Жермен» в Кувейте (2022–2023)
  • Главный тренер женской сборной Украины по мини-футболу (2024)

Общественная деятельность

  • Соучредитель и лидер движения «Путь Чемпионки», поддерживающий профессиональных спортсменок
  • Член комиссии Национального олимпийского комитета (НОК)

Награды

  • Медаль от Президента Украины В. Зеленского «За труд и победу» (2023)
  • Благодарность от мэра Киева «Лучшие спортсмены года» (2023)

Образование

  • Два диплома магистра по специальностям «Маркетинг» и «Экономика труда и управления персоналом» (Национальный университет пищевых технологий)

По теме:
День рождения пивоваров. УПЛ поздравила Оболонь с 12-летием
ФОТО. Девушка Роналду снялась голой в рекламной компании известного бренда
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украинская ассоциация футбола женская сборная Украины по пляжному футболу пляжный футбол женская сборная Украины по футзалу фото Мрия-2006 выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
Футбол | 04 октября 2024, 15:40 13
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма

Йожеф ожидал поражение киевлян

Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Футбол | 04 октября 2024, 19:51 61
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера

Представители английских грандов были на недавнем матче «горняков» в ЛЧ против «Аталанты»

У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Футбол | 04.10.2024, 00:39
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Тени в раю, или Почему Динамо безвольно проиграло Хоффенхайму
Футбол | 04.10.2024, 11:09
Тени в раю, или Почему Динамо безвольно проиграло Хоффенхайму
Тени в раю, или Почему Динамо безвольно проиграло Хоффенхайму
Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо
Футбол | 04.10.2024, 21:55
Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо
Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Стюард #11
Красивая
Ответить
+2
SHN
Головною?!
Это когда все детство разговаривал на русском,а потом сказали надо иначе)
А то не патриот
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
04.10.2024, 16:46 26
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
03.10.2024, 00:10
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
04.10.2024, 07:05 40
Футбол
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
03.10.2024, 15:00 106
Футбол
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
03.10.2024, 02:59 2
Бокс
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем