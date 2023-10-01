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Пляжный футбол
01 октября 2023, 21:23 | Обновлено 01 октября 2023, 21:32
304
0

Украинская Мрия-2006 стала победителем Кубка чемпионов мира 2023

В финале турнира по пляжному футболу украинки выиграли у клуба из Бразилии

01 октября 2023, 21:23 | Обновлено 01 октября 2023, 21:32
304
0
Украинская Мрия-2006 стала победителем Кубка чемпионов мира 2023
beachsoccer.com

Украинская команда «Мрия-2006» стала победителем женского Кубка чемпионов мира 2023 по пляжному футболу, проходившему в Италии.

Подопечные Юрия Клименко дошли до финала турнира, переиграв по ходу соревнований в групповом раунде нидерландскую BSZ Ladies и сальвадорскую Barra de Santiago, а в полуфинале – японскую Lazo Apego.

Украинки вышли в полуфинал соревнований как победительницы группы С. Там к ним присоединились победители групп А и В, итальянская Cagliari и японская Lazo Apego соответственно и бразильская Sao Pedro как лучшая вторая команда из всех групп.

1 октября в финале «Мрия-2006» сошлась с бразильской Sao Pedro. Украинки отлично провели поединок, не сникли, когда пропустили мяч на 4-й минуте, и еще до окончания первого периода вышли вперед. Отличились Юлия Костюк и Паулина Беднарская.

Во второй 12-минутке Анастасия Клипаченко увеличила преимущество, а в третьей Ирина Дубицкая забила четвертый мяч в ворота бразильянок. Затем соперницы обменялись голами, причем отличилась Юлия Дехтяр. Под занавес матча Sao Pedro забила еще раз, но на общий результат это не повлияло.

В итоге 5:3 – победа «Мрии-2006». Украинские девушки стали победительницами женского Куба чемпионов мира 2023.

Пляжный футбол

Кубок чемпионов мира 2023. Женский турнир

Группа С

  • 26.09. BSZ Ladies (Нидерланды) – Barra de Santiago (Сальвадор) – 6:2
  • 27.09. Мрия-2006 (Украина) – BSZ Ladies (Нидерланды) – 2:1
  • 28.09. Barra de Santiago (Сальвадор) – Мрия-2006 (Украина) – 4:7

1/2 финала

  • 30.09. Мрия-2006 (Украина) – Lazo Apego (Япония) – 5:1
  • 30.09. Cagliari (Италия) – Sao Pedro (Бразилия) – 1:5

Финал, 01.10.2023

Мрия-2006 (Украина) – Sao Pedro (Бразилия) – 5:3

Голы: Костюк (6), Беднарская (9), Клипаченко (22), Дубицкая (28), Дехтяр (32) – Маяра (4), Таи (31, 35).

Мрия-2006: Терех, Беднарская, Шпера, Воловенко, Дубицкая, Костюк, Дехтяр, Выпасняк, Клипаченко, Тихонова, Кирильчук.

Предупреждения: Воловенко (27) – Чечилия (21).

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пляжный футбол
Источник Украинская ассоциация футбола
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