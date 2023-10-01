Украинская Мрия-2006 стала победителем Кубка чемпионов мира 2023
В финале турнира по пляжному футболу украинки выиграли у клуба из Бразилии
Украинская команда «Мрия-2006» стала победителем женского Кубка чемпионов мира 2023 по пляжному футболу, проходившему в Италии.
Подопечные Юрия Клименко дошли до финала турнира, переиграв по ходу соревнований в групповом раунде нидерландскую BSZ Ladies и сальвадорскую Barra de Santiago, а в полуфинале – японскую Lazo Apego.
Украинки вышли в полуфинал соревнований как победительницы группы С. Там к ним присоединились победители групп А и В, итальянская Cagliari и японская Lazo Apego соответственно и бразильская Sao Pedro как лучшая вторая команда из всех групп.
1 октября в финале «Мрия-2006» сошлась с бразильской Sao Pedro. Украинки отлично провели поединок, не сникли, когда пропустили мяч на 4-й минуте, и еще до окончания первого периода вышли вперед. Отличились Юлия Костюк и Паулина Беднарская.
Во второй 12-минутке Анастасия Клипаченко увеличила преимущество, а в третьей Ирина Дубицкая забила четвертый мяч в ворота бразильянок. Затем соперницы обменялись голами, причем отличилась Юлия Дехтяр. Под занавес матча Sao Pedro забила еще раз, но на общий результат это не повлияло.
В итоге 5:3 – победа «Мрии-2006». Украинские девушки стали победительницами женского Куба чемпионов мира 2023.
Пляжный футбол
Кубок чемпионов мира 2023. Женский турнир
Группа С
- 26.09. BSZ Ladies (Нидерланды) – Barra de Santiago (Сальвадор) – 6:2
- 27.09. Мрия-2006 (Украина) – BSZ Ladies (Нидерланды) – 2:1
- 28.09. Barra de Santiago (Сальвадор) – Мрия-2006 (Украина) – 4:7
1/2 финала
- 30.09. Мрия-2006 (Украина) – Lazo Apego (Япония) – 5:1
- 30.09. Cagliari (Италия) – Sao Pedro (Бразилия) – 1:5
Финал, 01.10.2023
Мрия-2006 (Украина) – Sao Pedro (Бразилия) – 5:3
Голы: Костюк (6), Беднарская (9), Клипаченко (22), Дубицкая (28), Дехтяр (32) – Маяра (4), Таи (31, 35).
Мрия-2006: Терех, Беднарская, Шпера, Воловенко, Дубицкая, Костюк, Дехтяр, Выпасняк, Клипаченко, Тихонова, Кирильчук.
Предупреждения: Воловенко (27) – Чечилия (21).
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