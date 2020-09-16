Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов

«Мрия-2006» триумфально выступила в Португалии

  • 16.09.2020 02:25
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Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
© segodnya.ua

Вице-чемпион Украины по пляжному футболу среди женщин, ананьевский клуб «Мрия-2006», сенсационно стал триумфатором Кубка европейских чемпионов в Португалии. На турнире в Назаре украинки заняли первое место, опередив четырех других конкурентов из Испании, Бельгии, России и Франции.

В Португалии подопечные Романа Пачева и Олега Климчука трижды оказывались сильнее соперников и лишь однажды уступили по пенальти. Первой жертвой наших девушек стал бельгийский «NewTeam», который сумел навязать одесситкам борьбу – 4:3.

А ключевой в распределении мест в турнирной таблице оказалась победа украинок в очном противостоянии с испанским «Касересом». Футболистки «Мрии-2006» четыре раза поразили ворота соперниц – 4:1. За счет этого успеха и лучшей разницы мячей наши девушки и опередили соперниц в итоговой турнирной таблице.

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Источник — Сегодня Спорт

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