Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов

Вице-чемпион Украины по пляжному футболу среди женщин, ананьевский клуб «Мрия-2006», сенсационно стал триумфатором Кубка европейских чемпионов в Португалии. На турнире в Назаре украинки заняли первое место, опередив четырех других конкурентов из Испании, Бельгии, России и Франции.

В Португалии подопечные Романа Пачева и Олега Климчука трижды оказывались сильнее соперников и лишь однажды уступили по пенальти. Первой жертвой наших девушек стал бельгийский «NewTeam», который сумел навязать одесситкам борьбу – 4:3.

А ключевой в распределении мест в турнирной таблице оказалась победа украинок в очном противостоянии с испанским «Касересом». Футболистки «Мрии-2006» четыре раза поразили ворота соперниц – 4:1. За счет этого успеха и лучшей разницы мячей наши девушки и опередили соперниц в итоговой турнирной таблице.