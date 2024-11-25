Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших сейвов в истории футбола.

Первую строчку рейтинга занял сейв голкипера сборной Англии Гордона Бэнкса на групповой стадии ЧМ-1970. Бэнкс отразил удар головой легендарного Пеле, а этот сейв многие издания окрестили «как спасение века».

Вторая позиция рейтинга у аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, который спас сборную Аргентины от поражения на последних секундах финала ЧМ-2022, отразив удар Рандаля Коло Муани.

Бронза рейтинга досталась Джиму Монтгомери и его сейва в финале Кубка Англии 1973 года против «Лидса».

В десятку рейтинга также попали и сейвы легендарных вратарей Джанлуиджи Буффон и Икера Касильяса.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших сейвов в истории футбола от GiveMeSport