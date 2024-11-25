Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Другие новости
25 ноября 2024, 23:44 |
378
0

Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Гордон Бэнкс

25 ноября 2024, 23:44 |
378
0
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших сейвов в истории футбола.

Первую строчку рейтинга занял сейв голкипера сборной Англии Гордона Бэнкса на групповой стадии ЧМ-1970. Бэнкс отразил удар головой легендарного Пеле, а этот сейв многие издания окрестили «как спасение века».

Вторая позиция рейтинга у аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, который спас сборную Аргентины от поражения на последних секундах финала ЧМ-2022, отразив удар Рандаля Коло Муани.

Бронза рейтинга досталась Джиму Монтгомери и его сейва в финале Кубка Англии 1973 года против «Лидса».

В десятку рейтинга также попали и сейвы легендарных вратарей Джанлуиджи Буффон и Икера Касильяса.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших сейвов в истории футбола от GiveMeSport

По теме:
Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ ст.
Обновился рейтинг WBO – изменения коснулись украинских боксеров
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Гордон Бэнкс Эмилиано Мартинес Рандаль Коло Муани Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс GiveMeSport рейтинг видео
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 25 ноября 2024, 01:31 0
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Топовый проспект отдает предпочтение украинцу

Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2024, 07:23 0
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ

Специалист считает, что нужно быстро переключаться на клубные дела после приезда из сборной

В украинской команде признались, давали ли взятку представителю УАФ
Футбол | 25.11.2024, 22:31
В украинской команде признались, давали ли взятку представителю УАФ
В украинской команде признались, давали ли взятку представителю УАФ
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Футбол | 25.11.2024, 19:43
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Футбол | 25.11.2024, 20:01
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48
Бокс
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 20
Футбол
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
24.11.2024, 19:06 152
Футбол
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 3
Футбол
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
24.11.2024, 13:38 79
Футбол
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
25.11.2024, 08:53 7
Футбол
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
25.11.2024, 07:39 1
Снукер
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем