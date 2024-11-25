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  4. Боссы Барсы уговаривают Фати переехать в Саудовскую Аравию. Или его ждет ад
Испания
25 ноября 2024, 23:44 |
447
0

Боссы Барсы уговаривают Фати переехать в Саудовскую Аравию. Или его ждет ад

В каталонском клубе рассчитывают получить неплохие деньги от ухода своего экс-вундеркинда

25 ноября 2024, 23:44 |
447
0
Боссы Барсы уговаривают Фати переехать в Саудовскую Аравию. Или его ждет ад
instagram.com/ansufati

Руководство «Барселоны» проявляет серьезную обеспокоенность будущим 22-летнего вингера Ансу Фати, для которого главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик не видит будущего в первой команде.

В «Барселоне» осознают, что травмы фактически разрушили карьеру Фати, и футболиста вряд ли ждет светлое будущее на топ-уровне, которое ему прочили еще несколько лет назад.

Впрочем, каталонцы хотели бы использовать возможность и неплохо заработать на Фати, интерес к которому проявляет ряд клубов, в частности, из Саудовской Аравии.

Сам Фати полагает, что еще слишком молодой, чтобы ехать на заработки на Аравийский полуостров и хотел бы остаться в Европе. Однако президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор каталонцев Деку уговаривают Фати принять предложение одного из саудовских клубов, что позволит «блаугранас» получить около 30 миллионов евро в виде отступных.

В «Барселоне» уже связались с агентом Фати Жорже Мендешем, которому объяснили позицию клуба. Самому футболисту, по данным источника, также уже заявили, что если тот не примет в январе предложение саудитов, то его ждет ад в «Барселоне», где на Ансу абсолютно не рассчитывают.

В текущем сезоне Фати сыграл 7 официальных поединков за «Барселону», в которых результативными действиями не отличался. В настоящий момент Ансу находится в лазарете.

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Ансу Фати Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Деку Жоан Лапорта
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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